Il marchio IoSonoFvg, orgogliosamente esposto sulla maglia dell'Udinese Calcio, ha generato un "ritorno straordinario" in termini di visibilità e promozione territoriale per il Friuli Venezia Giulia. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, durante la presentazione della nuova divisa della squadra per la stagione calcistica 2026, tenutasi a Udine. Questa partnership strategica tra la Regione e il club bianconero si è rivelata un veicolo eccezionale per valorizzare l'identità e le eccellenze del territorio.

Fedriga ha enfaticamente sottolineato come tale collaborazione abbia contribuito a rafforzare il senso di appartenenza tra i cittadini, trasformando il marchio IoSonoFvg in un simbolo identitario potente e, al contempo, in uno strumento estremamente efficace per la promozione dell'intera regione.

L'iniziativa si è dimostrata capace di superare le aspettative, generando un impatto positivo che va oltre la semplice esposizione mediatica.

La partnership strategica tra Regione e Udinese Calcio

La presenza del distintivo IoSonoFvg sulle divise ufficiali dell'Udinese Calcio è il risultato di un accordo mirato tra la società sportiva e l'amministrazione regionale. Questa sinergia ha prodotto risultati tangibili, garantendo una visibilità significativa al Friuli Venezia Giulia, amplificata dalla risonanza nazionale e internazionale delle partite di Serie A. Il presidente Fedriga ha evidenziato come l'esposizione del marchio abbia superato ogni previsione.

In occasione dell'evento di presentazione, Massimiliano Fedriga ha affermato con convinzione: "Il ritorno è stato straordinario, superiore alle aspettative sia in termini di visibilità che di orgoglio per la nostra regione".

Ha inoltre espresso la sua gratitudine all'Udinese Calcio per il ruolo proattivo svolto nella promozione dell'immagine e del prestigio del Friuli Venezia Giulia attraverso la piattaforma dello sport professionistico.

Obiettivi e impatto del marchio IoSonoFvg

Il marchio IoSonoFvg è stato concepito dalla Regione Friuli Venezia Giulia con l'ambizioso obiettivo di valorizzare il proprio territorio, le sue eccellenze distintive e le sue peculiarità uniche. L'iniziativa si prefigge di consolidare l'identità regionale e di fornire un supporto concreto alle attività economiche, culturali e turistiche locali. In questo contesto, la presenza del marchio sulle maglie dell'Udinese Calcio si configura come una delle azioni di comunicazione più rilevanti e di maggiore impatto del progetto complessivo.

Il progetto IoSonoFvg mira a creare un coinvolgimento capillare, unendo cittadini, imprese e istituzioni in un percorso condiviso di valorizzazione del Friuli Venezia Giulia. Le direttrici principali su cui si fonda questa visione includono l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la promozione delle ricche tradizioni locali. L'accordo siglato con l'Udinese Calcio rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra settore pubblico e privato, finalizzata a generare benefici diffusi per l'intera comunità regionale, rafforzando il senso di appartenenza e l'orgoglio territoriale.