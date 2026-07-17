Le strategie delle big italiane iniziano a intrecciarsi sempre più spesso, trasformando alcuni obiettivi in autentici terreni di sfida. È il caso di Jhon Lucumí, difensore del Bologna seguito da tempo dalla Juventus e ora finito anche nel mirino del Milan. Una concorrenza destinata a modificare gli scenari della trattativa e che potrebbe favorire il club emiliano. Parallelamente il Napoli guarda già oltre Romelu Lukaku, individuando un possibile erede in un attaccante che abbina qualità tecniche e grande versatilità.

Lucumí, il Milan entra in corsa: la Juventus rischia di perdere terreno

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan sarebbe pronto a inserirsi nella corsa a Jhon Lucumí. Il centrale colombiano rappresenterebbe uno dei nuovi obiettivi della dirigenza rossonera che, dopo aver chiuso l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio, vorrebbe completare la rifondazione della difesa con un altro innesto di livello. L'ingresso del Milan nella trattativa rischia però di cambiare gli equilibri attorno al giocatore. Il Bologna, infatti, nonostante Lucumí abbia un solo anno di contratto, potrebbe beneficiare della nascita di una vera e propria asta tra i club interessati, aumentando il proprio margine negoziale.

Una prospettiva che, al contrario, non può far piacere alla Juventus. I bianconeri seguono il colombiano da diversi mesi e lo considerano uno dei profili ideali per rinforzare il reparto arretrato. L'inserimento dei rossoneri potrebbe quindi complicare sensibilmente i piani di Giovanni Carnevali.

Il Napoli pensa a Gouiri: è uno dei candidati per raccogliere l'eredità di Lukaku

Anche il Napoli continua a programmare il futuro del proprio reparto offensivo. Giovanni Manna e Massimiliano Allegri sarebbero già al lavoro per individuare il centravanti destinato a raccogliere l'eventuale eredità di Romelu Lukaku, il cui futuro in azzurro appare sempre più incerto. Tra i profili emersi nelle ultime ore ci sarebbe quello di Amine Gouiri, attaccante del Marsiglia legato al club francese da un contratto valido fino al 2029.

Il franco-algerino viene apprezzato non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la capacità di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato, caratteristica che lo renderebbe particolarmente adatto alle esigenze tattiche di Allegri. A rendere l'operazione potenzialmente percorribile contribuirebbe anche la situazione economica del Marsiglia, che potrebbe prendere in considerazione una cessione davanti a un'offerta vicina ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, ma ritenuta compatibile con il valore e il potenziale dell'attaccante.