Il recente successo della nazionale di calcio degli Stati Uniti ai Mondiali trova un sostegno significativo nella figura di Kenneth Griffin, il noto miliardario e amministratore delegato di Citadel. Griffin ha infatti deciso di supportare in maniera determinante l'ingaggio di Mauricio Pochettino come commissario tecnico, un'operazione che ha segnato un punto di svolta per il calcio americano. Le informazioni, emerse da New York, rivelano che Griffin ha fornito il maggiore contributo privato mai registrato per il contratto di un allenatore negli Stati Uniti.

Questo supporto finanziario ha permesso a Pochettino di assumere il ruolo di coach più pagato nella storia della nazionale, con un salario base che si attesta intorno ai sei milioni di dollari.

L'impegno di Griffin nel calcio statunitense non è frutto del caso, ma affonda le radici in una profonda passione per lo sport, coltivata fin dall'infanzia. Il finanziere ha saputo trasformare questo interesse in una concreta azione di filantropia, volta a sostenere la crescita e lo sviluppo del movimento calcistico negli Stati Uniti. Già nel 2017, Griffin aveva elargito una donazione di tre milioni di dollari alla US Soccer Foundation. Successivamente, in seguito al trasferimento della sede di Citadel a Miami, nel 2023 si è impegnato a donare ulteriori cinque milioni di dollari per la realizzazione di mini-campi nella città.

La sua generosità si è estesa anche ai Mondiali, dove, in collaborazione con il proprietario dei Miami Dolphins, ha offerto 1.200 biglietti per le partite ai residenti di Miami, dimostrando un forte legame con la comunità locale.

Il contributo di Scott Goodwin e l'arrivo di Pochettino

L'ingaggio di Mauricio Pochettino è stato facilitato anche dall'intervento di Scott Goodwin, un altro manager di hedge fund, che ha svolto un ruolo chiave nel sollecitare Griffin a prendere parte a questa importante operazione finanziaria. Questo significativo sostegno privato ha consentito alla federazione calcistica statunitense di assicurarsi un tecnico di fama internazionale, con l'ambizioso obiettivo di rilanciare le prospettive e le ambizioni della nazionale.

Pochettino, che ha assunto l'incarico di commissario tecnico alla fine del 2024, si trova alla sua prima esperienza alla guida di una selezione nazionale. Il suo arrivo coincide con un periodo di notevole crescita e un'accresciuta attenzione verso il calcio negli Stati Uniti, in vista degli impegni futuri.

Il percorso del Team USA e le prospettive future

Il contratto di Pochettino, sostenuto in parte da donatori privati come Griffin, ha notevolmente innalzato le aspettative nei confronti della nazionale americana. Gli Stati Uniti hanno dimostrato il loro valore vincendo il proprio girone ai Mondiali e si apprestano ora ad affrontare la Bosnia ed Erzegovina nei sedicesimi di finale, una sfida che rappresenta un banco di prova cruciale per il tecnico argentino.

La fiducia nel lavoro di Pochettino è stata ribadita dalla federazione, che ha deciso di prolungare il suo contratto a fine giugno 2026, estendendo la collaborazione per il prossimo ciclo mondiale. L'interesse commerciale attorno alla nazionale è in costante crescita, con diverse aziende del settore tecnologico e delle criptovalute che monitorano attentamente le opportunità di sponsorizzazione, sebbene al momento non siano stati segnalati lanci di fan-token direttamente collegati all'ingaggio dell'allenatore.