La notizia della scomparsa di Franco Baresi, avvenuta all'età di 66 anni, ha scosso il mondo del calcio, generando un profondo e unanime cordoglio. L'ex capitano del Milan e della Nazionale italiana è stato immediatamente ricordato dai principali media internazionali come una figura rivoluzionaria e un simbolo di un'epoca calcistica irripetibile. Le maggiori testate sportive di Francia, Spagna, Portogallo, Germania e Regno Unito hanno dedicato ampio spazio alla sua dipartita, evidenziando il suo ruolo di precursore e la sua profonda influenza sul calcio moderno.

In Francia, L’Equipe ha aperto la propria edizione con il titolo "Baresi, la morte di un precursore", rendendo così omaggio a uno dei più forti calciatori della storia del Milan e dell’Italia. In Spagna, il quotidiano Marca ha titolato: "È morto Franco Baresi, leggenda eterna del Milan e del calcio italiano", accompagnando la notizia con una foto iconica dell'ex capitano in maglia rossonera. Anche in Portogallo, la scomparsa del giocatore italiano è stata in primo piano: "La storia del Milan a lutto: è morto Franco Baresi", ha scritto il quotidiano sportivo A Bola. In Germania, la Bild ha ricordato il grande campione con un titolo diretto: "Muore a 66 anni il grande campione del Milan e dell’Italia".

La BBC, nella sezione Sport, ha pubblicato un lungo e dettagliato articolo dedicato a Baresi, intitolando in modo asciutto: "Lutto per la leggenda del calcio Baresi".

Una carriera leggendaria e un’eredità indelebile

Franco Baresi ha legato indissolubilmente tutta la sua carriera al Milan, la squadra con cui esordì in Serie A a soli 17 anni, il 23 aprile 1978. Ha militato nel club rossonero fino al 1997, collezionando oltre cinquecento presenze e diventando una vera e propria leggenda. Nel corso della sua straordinaria parabola sportiva, ha conquistato un palmarès invidiabile: sei Scudetti, quattro Supercoppe italiane, tre Coppe dei Campioni, tre Supercoppe europee, due Coppe Intercontinentali e una Coppa Mitropa.

Il Milan ha espresso il proprio profondo dolore con parole toccanti: "La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre, così come la maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del percorso di tutto il club". Dopo il ritiro dal calcio giocato, Baresi ha continuato a lavorare per la società, rimanendo un punto di riferimento insostituibile per il club e i suoi tifosi.

Il ricordo in Nazionale e l’ultimo commiato

Baresi è stato anche una colonna portante della Nazionale italiana, con la quale ha disputato 82 partite e partecipato a ben tre edizioni dei Mondiali. Nel 1982, in Spagna, fece parte della squadra che conquistò il titolo iridato, mentre nel 1994 raggiunse la finale negli Stati Uniti, persa ai rigori contro il Brasile.

Un anno prima della sua scomparsa, nell'agosto del 2025, durante un controllo di routine, gli era stato diagnosticato un nodulo polmonare. Sebbene rimosso chirurgicamente, Baresi non si è mai completamente ripreso da quell'intervento. La sua ultima apparizione pubblica risale alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, dove ebbe l'onore di portare la torcia olimpica insieme allo storico capitano dell'Inter, Giuseppe Bergomi. In segno di riconoscimento per una carriera eccezionale e per il suo impatto indelebile sul calcio, il Milan ha ritirato la sua maglia numero 6, un gesto che ne consacra per sempre la memoria e il valore.