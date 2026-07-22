Il mercato estivo continua a creare incroci sempre più interessanti tra le principali squadre di Serie A. Juventus e Napoli potrebbero ritrovarsi presto una contro l'altra nella corsa a Guglielmo Vicario, mentre Milan e Roma sembrano destinate a contendersi uno dei difensori più interessanti in uscita dalla Premier League, Axel Disasi.

Juventus e Napoli, sfida per Vicario: Manna vuole riportarlo in Serie A

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli avrebbe deciso di accelerare i contatti per Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham che da tempo viene accostato anche alla Juventus.

L'estremo difensore della Nazionale italiana rappresenta uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza bianconera, impegnata nella ricerca di un nuovo numero uno in vista della prossima stagione.

L'inserimento del club partenopeo potrebbe però cambiare gli equilibri della trattativa. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe infatti individuato nell'ex Empoli il candidato ideale per rinforzare il reparto arretrato, con l'idea di affiancarlo ad Alex Meret e di affidargli progressivamente il ruolo lasciato libero da Vanja Milinkovic-Savic, destinato alla cessione. Per la Juventus, quindi, la concorrenza rischia di diventare ancora più agguerrita su un obiettivo seguito ormai da diversi mesi.

Disasi divide Milan e Roma: il Chelsea apre alla cessione

Anche Milan e Roma potrebbero presto ritrovarsi rivali sul mercato. Al centro dell'interesse delle due società ci sarebbe Axel Disasi, difensore del Chelsea che potrebbe lasciare Londra durante questa finestra estiva.

Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il Milan avrebbe inserito il centrale francese nella lista dei rinforzi per la difesa, ma sulle sue tracce ci sarebbe già da tempo anche la Roma. Il direttore sportivo giallorosso Tony D'Amico starebbe infatti monitorando con attenzione la situazione del classe 1998, considerato un profilo ideale per completare il reparto grazie alla sua duttilità.

Pur essendo un difensore centrale di ruolo, Disasi è infatti in grado di adattarsi anche sulla corsia destra nei momenti di necessità, caratteristica che ne aumenta ulteriormente il valore tattico.

Il Chelsea non lo considererebbe incedibile e potrebbe lasciarlo partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, valutazione ritenuta accessibile sia dal Milan sia dalla Roma. Se entrambe dovessero decidere di affondare il colpo, il duello potrebbe trasformarsi in una delle sfide di mercato più interessanti delle prossime settimane.