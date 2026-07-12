Il mercato continua a intrecciare le strategie delle big italiane. Il Napoli non avrebbe abbandonato la pista che porta ad Adrien Rabiot, uno dei protagonisti della Francia al Mondiale, mentre la Juventus è chiamata a prendere una decisione sul futuro di Tarik Muharemovic.

Allegri chiama Rabiot, ma il Milan non vuole privarsene

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Massimiliano Allegri continuerebbe a spingere per riabbracciare Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, autentico punto di forza della nazionale transalpina impegnata al Mondiale, resta uno dei giocatori più apprezzati dal tecnico livornese, che lo considera il profilo ideale per dare qualità, equilibrio ed esperienza alla mediana del Napoli.

L'operazione, però, si preannuncia tutt'altro che semplice. Da quanto filtra, Gerry Cardinale non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del giocatore, soprattutto per evitare di rinforzare una diretta concorrente affidata proprio ad Allegri. Il patron rossonero vedrebbe infatti con scarso favore una cessione che consentirebbe al tecnico di ritrovare uno dei suoi fedelissimi, rendendo il Napoli ancora più competitivo nella corsa ai vertici del campionato.

Juventus, la strada porta a Lucumí: Muharemovic può finanziare il colpo

Anche alla Continassa sono giorni di riflessione. La dirigenza bianconera starebbe infatti valutando quale sia la soluzione migliore per il futuro di Tarik Muharemovic. Sul tavolo ci sarebbero due opzioni: investire circa 20 milioni di euro per acquisire dal Sassuolo il restante 50% del cartellino del difensore oppure lasciare che sia il club emiliano a cederlo, probabilmente in Premier League, incassando la quota spettante dalla futura vendita.

Al momento, sarebbe proprio la seconda ipotesi a raccogliere maggiori consensi. La Juventus preferirebbe infatti incassare i soldi per il bosniaco per poi destinare le risorse ottenute dalla cessione all'assalto per Jhon Lucumi.

Il centrale del Bologna continua a convincere sia Luciano Spalletti sia la dirigenza bianconera, che lo considera il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato. Esperienza in Serie A, affidabilità e margini ancora importanti di crescita fanno del colombiano uno degli obiettivi principali per completare la difesa in vista della nuova stagione.