Il maxi investimento del Tottenham per Sandro Tonali potrebbe innescare un effetto domino sul mercato che rischierebbe di coinvolgere anche la Juventus e Kenan Yildiz. Sul fronte italiano, invece, l’Inter continua a seguire Curtis Jones del Liverpool nonostante le richieste elevate dei Reds, mentre il Milan avrebbe fissato il prezzo di Rafael Leao, aprendo alla cessione ma solo davanti a un’offerta da circa 70 milioni di euro.

L’effetto domino della Premier e il caso Yildiz

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, il punto di partenza del nuovo scenario di mercato sarebbe l’operazione del Tottenham, che ha investito circa 115 milioni di euro per strappare Sandro Tonali al Newcastle.

Un'entrata così rilevante permetterà di conseguenza ai “Magpies” di disporre di un importante tesoretto da reinvestire sul mercato, alimentando una catena di possibili operazioni fra top club.

È proprio in questo contesto che prende forma una suggestione che riguarda anche la Juventus. Il Newcastle, infatti, potrebbe tornare a guardare con interesse a Kenan Yildiz, numero 10 bianconero e considerato uno dei cardini del progetto tecnico del club torinese. La Vecchia Signora, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi del talento turco, attorno al quale vuole costruire il proprio futuro. Tuttavia, l’enorme disponibilità economica generata dall'operazione Tonali potrebbe alimentare scenari imprevedibili e inserire anche il nome del turco in un possibile giro di attaccanti e trequartisti di alto livello.

Inter su Curtis Jones e il Milan fissa il prezzo di Leao

Sul fronte nerazzurro, secondo l’opinionista Fabio Bergomi, l’Inter non avrebbe ancora abbandonato la pista che porta a Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool sarebbe apprezzato da Cristian Chivu e ritenuto un profilo ideale per rinforzare la mediana nerazzurra anche dagli uomini chiave all'interno dello spogliatoio. La trattativa, però, si presenta complessa: il Liverpool continua a valutare il giocatore oltre 35 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza tra un anno. Una cifra importante che rende l’operazione tutt’altro che semplice, ma che l’Inter potrebbe comunque provare a esplorare fino in fondo, anche solo per reagire alle delusioni incassate per Palestra e probabilmente Solet, sempre più lontano dai nerazzurri.

In casa Milan, invece, la situazione legata a Rafael Leao sembra ormai tracciata.

Il club rossonero avrebbe deciso di aprire alla cessione dell’attaccante portoghese, ma solo a fronte di un’offerta vicina ai 70 milioni di euro. Una valutazione significativa, soprattutto in relazione all’ultima stagione del giocatore, ma in linea con le dinamiche di un mercato sempre più dominato da cifre elevate e investimenti internazionali