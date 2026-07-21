Al suo secondo anno alla guida del Cagliari, l'allenatore Fabio Pisacane ha delineato l'obiettivo primario per la nuova stagione: la salvezza. Tuttavia, pur mantenendo un approccio pragmatico e lontano da facili promesse, il tecnico ha chiaramente espresso la volontà di «alzare l'asticella», puntando a un costante miglioramento. La rosa rossoblù, profondamente rinnovata rispetto alla precedente annata, si appresta ad affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo e determinazione.

«Obiettivo salvezza. Ma, senza fare facili promesse, vogliamo alzare l'asticella: lavoriamo sempre per migliorarci», ha ribadito Pisacane, evidenziando la filosofia che guiderà il club.

L'allenatore ha poi analizzato i cambiamenti nella rosa, con la partenza di numerosi giocatori non di proprietà, tra cui Gaetano, e ha manifestato il suo dispiacere per l'addio di Belotti. Grande soddisfazione è stata espressa per i nuovi innesti a centrocampo, mentre l'attenzione è ora rivolta al reparto avanzato: «Ora mi aspetto un regalo in attacco: un giocatore che sappia legare il gioco, ma che abbia anche il fiuto del gol. Non bisogna avere fretta, perché è un ruolo importante. Anche se poi nel reparto ci sono giocatori che già conosciamo e che hanno fatto molto bene».

Preparazione e valutazioni sulla rosa

Sul fronte della difesa, Pisacane ha indicato che le scelte sono quasi definite: «Aspettiamo Mina, Deiola può essere una certezza anche quando gioca dietro.

Ma in generale pensiamo anche a giocatori che già conosciamo come Raterink e Grandu: stiamo facendo delle valutazioni. Anche chi sembra in uscita non è detto che poi se ne vada. Magari resta e diventa anche protagonista». Il tecnico ha inoltre enfatizzato la necessità di costruire il futuro, distaccandosi dal passato: «Il mio compito non è quello di difendere il passato ma di costruire il futuro: nel calcio conta quello che fai nel presente e da questo dobbiamo ripartire. Sarà la fame a fare la differenza. All'inizio è normale ci siano anche scetticismo e curiosità. E questo vale per tutti, soprattutto per chi è nuovo. Ma bisogna sempre confermarsi».

La prima fase della preparazione, svoltasi ad Asseminello, ha lasciato Pisacane pienamente soddisfatto: «Nessuno anche con questo caldo ha mai battuto ciglio – ha detto – e questo è sicuramente un segnale positivo: è un buon gruppo».

La squadra si appresta ora a trasferirsi a Ponte di Legno-Tonale per la seconda parte del ritiro. Un primo test significativo è già fissato per giovedì, con l'amichevole d'esordio stagionale contro la Sampdoria.

Mercato e prossimi impegni

Il gruppo rossoblù ha completato la prima fase del ritiro ad Asseminello con una doppia sessione di allenamento, prima di partire per Ponte di Legno. Sul fronte mercato, il club prosegue la ricerca di potenziali rinforzi, con un'attenzione particolare al reparto offensivo. L'obiettivo è individuare un elemento pronto a trainare la crescita dei giovani attaccanti già in rosa. Per la difesa, tra i profili monitorati figura Souttar, il difensore australiano del Leicester.

In attacco, la società sta valutando nuove soluzioni per completare l'organico. Durante il ritiro in altura, il Cagliari disputerà anche un'amichevole contro il Modena, continuando così il percorso di preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione.