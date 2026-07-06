Il Milan ha ufficialmente accolto il suo nuovo allenatore, Rúben Amorim, che si è presentato con parole di grande entusiasmo e orgoglio. L'allenatore portoghese ha definito l'incarico come una "grande sfida" e un "onore", sottolineando la sua felicità per l'opportunità di guidare il club rossonero.

Amorim ha spiegato le ragioni della sua scelta, evidenziando come il Milan sia un club "davvero speciale" per lui. Ha ammesso di aver inizialmente pensato a un'esperienza meno impegnativa, ma l'opportunità offerta dalla squadra milanese si è rivelata "ancora più grande".

Questa decisione riflette la sua ambizione e la percezione del valore del progetto.

La visione del tecnico e l'impegno per il Milan

Il nuovo tecnico ha ribadito il suo impegno e la sua determinazione: "Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan. Perché ho scelto il Milan? È un club davvero speciale per me, è una grande sfida." Ha espresso il desiderio di "lavorare sodo" con i suoi giocatori e con il suo staff, ponendo le basi per un percorso di crescita e successo.

La mentalità vincente al centro del progetto

Un aspetto cruciale della filosofia di Rúben Amorim è la mentalità vincente, che considera imprescindibile per un club come il Milan. "Non sono ingenuo, so che abbiamo molto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan, devi giocare per vincere.

Non puoi venire a Milano senza questa mentalità," ha dichiarato con fermezza.

Queste parole rivelano la piena consapevolezza delle responsabilità che derivano dal guidare una delle squadre più blasonate d'Italia. Amorim ha chiarito che l'obiettivo primario sarà sempre la vittoria, impostando un approccio competitivo fin dall'inizio della sua avventura rossonera. La sua visione è orientata a infondere nei giocatori la stessa determinazione e ambizione che lo hanno spinto ad accettare questo prestigioso incarico.