Il Potenza Calcio, club militante in Serie C, ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Matteo Manfredonia, classe 2004. L'operazione, annunciata tramite una nota stampa, porta in rossoblù un giovane talento il cui cognome riecheggia la storia del calcio italiano: Matteo è infatti figlio di Lionello Manfredonia, ex calciatore di spicco che ha vestito le maglie di Lazio, Juventus e Roma tra gli anni Settanta e Ottanta.

Matteo Manfredonia ha siglato con il Potenza un contratto valido fino al 30 giugno 2027, a testimonianza della fiducia del club nel suo potenziale a lungo termine.

Il suo percorso calcistico è iniziato nel settore giovanile del Vicenza, dove ha compiuto i primi passi fondamentali per la sua formazione.

La sua carriera lo ha successivamente portato a diverse esperienze professionali. Dopo il Vicenza, ha militato nel Genoa, per poi proseguire con l'Imolese e l'Union Clodiense, acquisendo esperienza nei campionati professionistici. Nella stagione 2025/26, ha ulteriormente consolidato la sua presenza in Serie C trasferendosi all'Us Città di Pontedera.

Il profilo di Matteo Manfredonia: esperienza e prospettiva

Nonostante la giovane età, Matteo Manfredonia vanta già un significativo bagaglio di esperienza a livello professionistico. Ha collezionato un totale di 63 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C, dimostrando costanza e capacità di adattamento.

A queste si aggiungono una rete e un assist, numeri che evidenziano un contributo anche in fase offensiva, pur ricoprendo un ruolo chiave a centrocampo.

La scelta del Potenza Calcio di puntare su Manfredonia si inserisce in una chiara strategia societaria: integrare nella rosa elementi giovani ma già rodati, capaci di portare dinamismo e qualità. Il club lucano ha riconosciuto in lui doti tecniche e una professionalità sviluppate tra settori giovanili di prestigio e le prime squadre di Serie C. La sua versatilità sarà un elemento cruciale per il reparto mediano.

Il Potenza Calcio: tradizione e obiettivi in Serie C

Il Potenza Calcio, fondato nel 1919, rappresenta un riferimento storico per la città di Potenza e il calcio lucano.

La squadra disputa le proprie partite casalinghe nello Stadio Alfredo Viviani. Nel corso della sua storia, il club ha partecipato a numerosi campionati professionistici, consolidando la propria identità.

L'arrivo di Matteo Manfredonia è in linea con la visione strategica del club, orientata a valorizzare i talenti emergenti e a rafforzare la competitività nella terza serie nazionale. Questa politica di investimenti mirati è fondamentale per il Potenza Calcio, che mira a mantenere la sua presenza in Serie C e a costruire le basi per future ambizioni, garantendo un mix equilibrato di esperienza e freschezza atletica.