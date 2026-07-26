Un club di tifosi simbolico del Venezia calcio, neopromosso in Serie A, è stato costituito all'interno della casa circondariale di Venezia. L'annuncio, diffuso il 26 luglio 2026 sulla rivista dei detenuti "Ponti", evidenzia come l'iniziativa offra ai reclusi un'occasione di partecipazione e crescita personale, andando oltre la semplice attività ricreativa e promuovendo la rieducazione attraverso la passione sportiva.

Finalità Educative e Attività Proposte

Il progetto si ispira ai principi dell'articolo 27 della Costituzione italiana, che conferisce al carcere una funzione non solo punitiva ma anche rieducativa.

L'obiettivo primario è favorire percorsi che supportino i partecipanti nello sviluppo di responsabilità, capacità relazionali, rispetto reciproco e partecipazione alla vita comunitaria. Le attività ipotizzate includono la condivisione delle partite e delle notizie sulla squadra, approfondimenti sulla storia del calcio veneziano e discussioni sui valori sportivi. Tra i desideri espressi, la possibilità di seguire le partite tramite un abbonamento a una pay-tv e, per coloro che potranno usufruire di permessi premio, di partecipare a "trasferte" allo stadio Penzo. Questo, come sottolineato dalla rivista "Ponti", rappresenta uno dei "ponti" che guardano verso l'esterno, favorendo il reinserimento sociale.

Lo Sport come Strumento di Inclusione e Crescita

La passione sportiva è riconosciuta come un potente strumento di inclusione e crescita personale. Dietro una passione condivisa si cela la possibilità di sentirsi parte di una comunità, di imparare a collaborare e di affrontare il futuro con uno spirito rinnovato. Il raggiungimento di tali obiettivi conferirà al progetto il suo significato più profondo. Il Venezia FC dimostra un impegno costante in tal senso, come testimoniato dalla recente visita al Carcere Due Palazzi di Padova, dove una delegazione del club ha donato materiale sportivo all'ASD Pallalpiede, squadra di detenuti. Queste iniziative sono volte a sostenere l'attività sportiva all'interno degli istituti penitenziari, promuovendo il calcio come veicolo di responsabilità e reinserimento sociale.

Sinergie per il Territorio e il Sociale

La collaborazione tra il Venezia FC e le strutture carcerarie, come al Carcere Due Palazzi di Padova, coinvolge anche istituzioni locali e il settore sportivo. Questa sinergia mira a rafforzare il valore educativo dello sport. Le iniziative evidenziano l'attenzione del club per il territorio e il suo impegno nel sostenere progetti che promuovono la crescita personale e la partecipazione attiva dei detenuti, favorendo il loro reinserimento sociale.