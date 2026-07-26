Momenti di forte apprensione questa mattina nella zona Margherita di Crotone, dove un vasto incendio è divampato all’interno di un’azienda locale. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero, visibile da diversi punti della città, richiamando immediatamente l’attenzione dei residenti. L’allarme ha attivato una complessa macchina dei soccorsi con l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, delle forze dell’ordine e del personale sanitario. Nessuna persona è rimasta ferita.

Rogo in azienda a Crotone: Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento

Sul luogo dell’incendio sono arrivate diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone, supportate dai volontari della Protezione Civile, dalle pattuglie della Polizia di Stato e dagli operatori della Croce Rossa Italiana. Per fronteggiare la violenza delle fiamme è stato utilizzato anche un mezzo speciale pesante, normalmente in dotazione al presidio di soccorso aeroportuale, necessario per garantire una capacità di intervento costante e contenere l’avanzata del rogo. L’azione coordinata dei soccorritori ha permesso di circoscrivere rapidamente l’incendio, evitando il coinvolgimento delle strutture vicine.

Crotone incendio zona nord: evacuazioni precauzionali e invito alla prudenza

A seguito dell’incendio, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della Protezione Civile si è attivato per coordinare le attività di emergenza in collaborazione con tutti gli enti presenti sul posto. Ai cittadini residenti nell’area interessata è stato chiesto di mantenere chiuse porte e finestre e di evitare spostamenti non necessari per non ostacolare le operazioni. La presenza della nube nera ha determinato un temporaneo peggioramento della qualità dell’aria nella zona circostante, portando i soccorritori a disporre, in via precauzionale, l’evacuazione temporanea di alcune abitazioni vicine all’area del rogo.

Incendio azienda Crotone domato: ora si indaga sulle cause delle fiamme

Dopo diverse ore di lavoro, i Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere completamente le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Le squadre hanno successivamente completato le operazioni di bonifica e di smassamento dei materiali coinvolti, controllando la presenza di eventuali focolai residui che avrebbero potuto provocare nuove riaccensioni. Il bilancio resta fortunatamente senza feriti né intossicati tra lavoratori e residenti. Restano invece da chiarire le cause dell’incendio: sono in corso gli accertamenti tecnici e i rilievi delle forze dell’ordine insieme agli specialisti dei Vigili del Fuoco.