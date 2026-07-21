Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, effettuerà una visita ufficiale in Somalia entro la fine dell’anno. Sarà la prima volta che un presidente della federazione mondiale del calcio si reca nel Paese africano, un evento che segna una tappa storica per il suo sviluppo sportivo. L’annuncio è stato diffuso dalla Federcalcio somala (SFF) dopo un incontro tra Infantino e il presidente della federazione, Ali Abdi Mohamed. La Somalia, da oltre trent’anni alle prese con instabilità politica e le minacce del gruppo jihadista al-Shabaab, vede in questa visita un’opportunità cruciale per il proprio futuro calcistico e sociale.

La missione di Infantino è volta a rafforzare la cooperazione tra la FIFA e la Somalia. L'attenzione si concentrerà sul sostegno ai programmi di sviluppo delle infrastrutture sportive e sulla formazione dei giovani. La federazione somala considera il calcio un fondamentale strumento di coesione sociale e di rilancio dell’immagine nazionale. In un contesto che richiede la ricostruzione delle istituzioni, l'impegno della FIFA è percepito come un catalizzatore di progresso.

Un segnale di fiducia per il calcio somalo

L’importanza di questa visita è accentuata dal contesto recente. L’annuncio segue l’esclusione forzata dell’arbitro internazionale somalo Omar Artan dai recenti campionati mondiali, dovuta al rifiuto del visto da parte degli Stati Uniti.

In tale scenario, la presenza di Infantino rappresenta un chiaro segnale di fiducia nel percorso di ricostruzione e consolidamento delle istituzioni sportive somale. La federazione locale sottolinea come l'arrivo del presidente FIFA possa contribuire a rafforzare il ruolo del calcio come fattore di aggregazione e di speranza per le nuove generazioni, offrendo prospettive in un ambiente difficile.

Cooperazione e sviluppo delle infrastrutture sportive

Il presidente della SFF, Ali Abdi Mohamed, ha riferito che la visita di Gianni Infantino è frutto di incontri avvenuti negli Stati Uniti e riflette la crescente fiducia della FIFA nei progressi del calcio somalo. Una stretta collaborazione tra la Federcalcio somala e il Ministero della Gioventù e dello Sport ha intensificato i rapporti con la FIFA negli ultimi anni.

Tra gli obiettivi primari della visita figurano il sostegno all’ammodernamento degli stadi, la formazione di allenatori e arbitri, lo sviluppo del calcio giovanile e il rafforzamento dei programmi per il calcio femminile. La Somalia, dopo decenni di conflitti che hanno danneggiato le infrastrutture sportive e interrotto le competizioni interne, mira a un rilancio completo del settore calcistico, anche grazie all’aumento degli investimenti della FIFA nello sviluppo del calcio africano, con l'obiettivo di un impatto duraturo.