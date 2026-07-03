La nazionale inglese di calcio si prepara ad affrontare il Messico in un contesto di massima riservatezza, con l'obiettivo primario di salvaguardare il riposo dei propri giocatori. In vista dell'importante partita di domenica contro i padroni di casa, la squadra ha adottato misure straordinarie, scegliendo di mantenere segreta la posizione dell'hotel dove alloggerà a Città del Messico. Questa strategia mira a garantire la tranquillità e la qualità del sonno dei calciatori, elementi ritenuti cruciali per la performance in campo.

La decisione di blindare la preparazione arriva in seguito a un episodio che ha coinvolto la nazionale ecuadoriana.

Quest'ultima ha infatti presentato un reclamo ufficiale alla FIFA, denunciando il disturbo arrecato dai tifosi messicani. Secondo quanto riportato, i sostenitori locali avrebbero fatto rumore fino a tarda notte all'esterno del Westin Hotel, impedendo ai giocatori sudamericani di riposare adeguatamente prima del loro incontro. Per scongiurare il ripetersi di simili inconvenienti, la delegazione inglese ha optato per una strategia di segretezza e ha predisposto un'ampia gamma di dispositivi per favorire il sonno. Saranno offerti ai membri della squadra, qualora ne fossero sprovvisti, tappi per le orecchie, generatori di rumore bianco e specifici rimedi naturali per il sonno, garantendo così un riposo indisturbato.

Strategia e logistica: un piano dettagliato

La squadra inglese trascorrerà un totale di due notti nella capitale messicana, arrivando con un anticipo di due giorni rispetto alla data della partita. Questa programmazione rappresenta una significativa deviazione dalle abitudini precedenti della nazionale, che solitamente prevedevano l'arrivo nella città ospitante solo la notte prima della gara. Tale cambiamento nell'itinerario risponde non solo alle esigenze interne della squadra, ma anche a una specifica richiesta della FIFA, che ha introdotto nuove direttive logistiche per le formazioni partecipanti al torneo.

La scelta di mantenere la massima riservatezza sull'ubicazione dell'hotel è stata ulteriormente rafforzata proprio per prevenire qualsiasi tentativo da parte dei tifosi messicani di disturbare il riposo dei giocatori inglesi, replicando quanto già accaduto con l'Ecuador.

L'obiettivo primario è assicurare le migliori condizioni possibili in vista di una sfida considerata decisiva per il passaggio ai quarti di finale. L'incontro si disputerà nel leggendario Stadio Azteca, situato nella zona sud della capitale, un impianto che ha già ospitato momenti storici del calcio mondiale.

Il contesto della sfida e le parole dell'allenatore Tuchel

È interessante notare come il comportamento dei tifosi messicani, volto a disturbare il sonno delle squadre avversarie fuori dagli hotel, non si fosse manifestato nelle precedenti partite del torneo. Non sono stati registrati episodi simili prima degli incontri che hanno visto il Messico affrontare Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca.

L'allenatore della nazionale inglese, il tedesco Thomas Tuchel, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alle particolari condizioni ambientali della sede della partita. "La altitudine sarà una grande sfida perché non possiamo adattarci fisicamente in così poco tempo", ha dichiarato Tuchel. "In quattro giorni è semplicemente impossibile. Potrebbero presentarsi altri ostacoli, ma siamo pronti ad affrontarli", ha aggiunto, sottolineando la complessità della preparazione.

Il match tra Messico e Inghilterra riveste un'importanza particolare, in quanto rappresenta l'ultimo incontro ospitato dal paese nordamericano in questa fase del torneo, che vede il Messico condividere l'organizzazione con Stati Uniti e Canada.

La nazionale messicana, sotto la guida del tecnico Javier Aguirre, ha finora dimostrato una forma eccellente, ottenendo un pieno di vittorie senza subire alcun gol. Il Messico punta con determinazione a raggiungere i quarti di finale, un traguardo prestigioso che la squadra è riuscita a centrare solo in due precedenti occasioni nella storia dei Mondiali: nelle edizioni del 1970 e del 1986, entrambe disputate in casa.