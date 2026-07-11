In vista dei quarti di finale dei Mondiali 2026, la sfida tra Inghilterra e Norvegia non si limita al campo da gioco, dove i giganti del calcio Harry Kane ed Erling Haaland si fronteggiano. La rivalità digitale ha infatti preso piede anche online, con le forze armate dei due Paesi che si sono rese protagoniste di un originale e coinvolgente botta e risposta a colpi di video virali.

L'inedita competizione sul web è stata inaugurata dai militari norvegesi. Questi hanno scelto di celebrare il percorso della loro nazionale con la celebre "vogata vichinga", un gesto iconico che Haaland e i suoi compagni hanno adottato come esultanza dopo ogni vittoria ottenuta nella competizione.

Il video mostra esercito, marina e aeronautica norvegesi cimentarsi all’unisono nella remata, replicando il rito degli antichi antenati e sottolineando così il profondo legame tra l'orgoglio storico e la passione sportiva nazionale. La perfetta coordinazione e il ritmo incalzante hanno rapidamente conquistato milioni di utenti sulle piattaforme digitali, trasformando la clip in un vero e proprio fenomeno.

La risposta inglese: Wonderwall e l'inno dei Tre Leoni

La replica delle forze armate inglesi non si è fatta attendere. Per sostenere la nazionale dei Tre Leoni, hanno scelto un potente simbolo musicale: "Wonderwall", la celebre canzone degli Oasis. Questo brano è ormai diventato la colonna sonora ufficiale del cammino inglese ai Mondiali.

Il video, ampiamente diffuso sui canali ufficiali, ritrae i militari britannici uniti nel canto, a testimonianza di un sostegno che trascende il campo di gioco e coinvolge l'intera nazione, rafforzando lo spirito di squadra e l'unità.

La remata vichinga: un simbolo di identità nazionale

Il gesto della remata vichinga, adottato dalla nazionale norvegese e prontamente ripreso dalle sue forze armate, si è trasformato in un autentico fenomeno virale e un potente simbolo di identità. In seguito alla storica vittoria della Norvegia contro il Brasile, l’intero apparato militare scandinavo ha deciso di festeggiare in modo unico e memorabile. Hanno pubblicato un video ufficiale in cui soldati in mimetica replicano il movimento sincrono dei rematori delle antiche navi vichinghe.

Dalle imponenti navi da guerra alle piste di decollo, fino alle maestose vette rocciose, la clip ha dimostrato in modo eloquente come lo sport possa unire un intero Paese. Una semplice esultanza si è così trasformata in un simbolo di coesione e identità culturale, capace di coinvolgere persino chi indossa una divisa militare, evidenziando il potere unificante dello sport.