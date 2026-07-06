La nuova stagione calcistica dell’AC Monza ha preso il via ufficialmente il 6 luglio 2026. I biancorossi si sono ritrovati per i consueti test fisici e le visite mediche di rito presso il Centro Sportivo “Silvio e Luigi Berlusconi‑Monzello”, struttura che ospiterà il ritiro estivo in vista del prossimo campionato di Serie A. L’obiettivo primario è consolidare la presenza del club nella massima serie, dopo la recente promozione.

Dopo la conquista della promozione, la squadra ha affrontato un importante cambio alla guida tecnica. L’addio di Paolo Bianco e la successiva risoluzione contrattuale hanno portato all’affidamento della panchina a Ivan Juric.

Al nuovo allenatore sono state assegnate le responsabilità e le speranze di garantire la permanenza del Monza in Serie A. Il club ha inoltre reso noto il calendario degli impegni estivi, che include una serie di test amichevoli fondamentali per la preparazione della squadra.

Il calendario delle amichevoli estive del Monza

Il primo appuntamento per i biancorossi è fissato per sabato 18 luglio, quando il Monza affronterà la Pro Vercelli. La partita si disputerà presso il Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi‑Monzello, segnando l’inizio delle sfide pre-campionato.

Successivamente, la squadra si sposterà in Austria per una prestigiosa sfida internazionale. Venerdì 24 luglio, alle ore 20.00, il Monza scenderà in campo contro il Galatasaray, campione di Turchia, presso la Raiffeisen Arena di Linz.

Questo incontro rappresenta un importante banco di prova contro una formazione di alto livello.

Il 30 luglio, i biancorossi torneranno a giocare tra le mura amiche del Monzello. Alle ore 18.00, affronteranno l’Aris FC di Salonicco, una squadra che milita nella massima divisione greca, per un’altra gara internazionale utile a testare la condizione atletica e tattica.

Per inaugurare il mese di agosto, il Monza disputerà un test con il Padova. L’incontro è in programma venerdì 7 agosto, esattamente una settimana prima dell’esordio ufficiale della squadra nei trentaduesimi di Coppa Italia. L’avversario in Coppa sarà l’Avellino, segnando l’inizio degli impegni ufficiali della stagione.

Il Centro Sportivo “Silvio e Luigi Berlusconi‑Monzello”: cuore del ritiro

Il ritiro estivo e la maggior parte delle amichevoli si svolgono presso il Centro Sportivo “Silvio e Luigi Berlusconi‑Monzello”. Questa struttura, intitolata a Silvio e Luigi Berlusconi, rappresenta il fulcro delle attività della prima squadra del Monza. Offre impianti moderni e all’avanguardia, ideali per la preparazione atletica, le sedute tecniche e le attività di recupero dei calciatori, garantendo le migliori condizioni per affrontare la stagione.

La programmazione dettagliata del ritiro e delle amichevoli consente al nuovo allenatore Ivan Juric di impostare al meglio il lavoro. L’obiettivo è preparare la squadra in vista dell’inizio ufficiale della stagione e consolidare la presenza del Monza nella massima serie del calcio italiano.