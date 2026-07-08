Lorenzo Insigne è ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. L’attaccante, classe 1991, ha completato le visite mediche presso la Casa della Salute di Genova Quarto e ha firmato un contratto che lo legherà al club blucerchiato per una stagione, con la possibilità di estendere l’accordo per un ulteriore anno. L’operazione rappresenta il primo importante colpo di mercato per la Sampdoria guidata da Bernardo Corradi, sebbene il suo arrivo abbia già generato reazioni contrastanti tra i tifosi blucerchiati.

L'ex attaccante della nazionale italiana, campione d'Europa nel 2021 e con un passato significativo nel Napoli, è giunto a Genova dopo aver trascorso la seconda parte della scorsa stagione con il Pescara.

Con la maglia degli abruzzesi, Insigne ha collezionato tredici presenze e cinque gol, senza tuttavia riuscire a evitare la retrocessione della squadra. Arrivato nella notte a Genova, ha sostenuto le visite mediche di rito e successivamente si è recato al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco dove ha apposto la firma sul contratto e ha preso visione delle strutture che lo accoglieranno per il prossimo campionato.

L'accoglienza dei tifosi: tra entusiasmo e scetticismo

L'ingaggio di Lorenzo Insigne ha innescato un dibattito acceso all'interno della tifoseria della Sampdoria. Se da un lato molti vedono nel suo arrivo un rinforzo di indubbio valore, capace di portare esperienza e talento alla squadra, dall'altro una parte dei sostenitori non ha dimenticato alcuni episodi controversi del passato.

Tra questi, un gesto polemico dopo un gol segnato nel 2017 con la maglia del Napoli e, più recentemente, una discussione avvenuta nella scorsa stagione con il difensore blucerchiato Di Pardo. L'alterco si verificò durante la gara tra Pescara e Sampdoria, quando Insigne accusò Di Pardo di aver esagerato nei festeggiamenti dopo la rete segnata da Depaoli.

Dettagli contrattuali e prospettive in campo

Il contratto annuale che lega Insigne alla Sampdoria include un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, strettamente legata al raggiungimento di determinate condizioni di presenze e rendimento. Nello specifico, la possibilità di prolungare l'accordo scatterà qualora il calciatore dovesse raggiungere almeno il 50% delle presenze stagionali.

Questa operazione segna anche il primo acquisto ufficializzato sotto la gestione del nuovo direttore sportivo Américo Branco. Nella sua ultima esperienza con il Pescara, Insigne ha dimostrato la sua versatilità, giocando prevalentemente come esterno sinistro o trequartista, ruolo in cui ha realizzato cinque reti e fornito tre assist in tredici partite, confermando le sue qualità offensive e la sua importanza tattica.