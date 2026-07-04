Il mercato continua a intrecciare i piani delle grandi di Serie A e nelle ultime ore sono emersi nuovi scenari destinati a far discutere. L'Inter avrebbe mosso i primi passi per capire la fattibilità dell'operazione Andrea Cambiaso, approfittando della disponibilità della Juventus ad ascoltare eventuali offerte. Sul fronte Roma, invece, si registrerebbe una brusca frenata nella corsa ad Alejandro Garnacho, con il Chelsea che avrebbe respinto la formula proposta dal club giallorosso e fissato condizioni ben precise per un'eventuale cessione.

L'Inter sonda Cambiaso: la Juventus può aprire alla cessione

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, giovedì scorso l'Inter avrebbe incontrato l'agente di Andrea Cambiaso per verificare i margini di una possibile trattativa. L'interesse dei nerazzurri nascerebbe dopo la delusione incassata per la scelta di Palestra di accettare il progetto del Chelsea, costringendo la dirigenza a individuare rapidamente un'alternativa per rinforzare le corsie laterali.

In questo scenario la Juventus non opporrebbe particolari resistenze a una possibile partenza del laterale azzurro. Cambiaso, infatti, rientrerebbe tra i giocatori considerati sacrificabili qualora dovesse arrivare una proposta ritenuta congrua.

La valutazione fissata dal club bianconero sarebbe di almeno 40 milioni di euro, cifra dalla quale partirebbe qualsiasi eventuale negoziazione. Molto quindi dipenderà dalla volontà dell'Inter di spingersi fino a queste cifre.

Roma, il Chelsea chiude al prestito di Garnacho

Non arrivano invece segnali incoraggianti per la Roma sul fronte Alejandro Garnacho. Nelle scorse settimane sembrava potesse prendere forma un dialogo con il Chelsea per l'esterno argentino, individuato come uno dei profili ideali per rinforzare il reparto offensivo giallorosso.

Le ultime indiscrezioni raccontano però di una posizione molto rigida da parte del club londinese. I Blues non avrebbero infatti aperto alla formula del prestito proposta dalla Roma, ritenendola non in linea con i propri piani.

Garnacho sarebbe sì considerato cedibile, ma soltanto a titolo definitivo e davanti a un'offerta di almeno 40 milioni di euro. Una richiesta che complica sensibilmente i piani della società capitolina e che potrebbe spingere la dirigenza a valutare alternative qualora non si riuscisse a trovare una formula economicamente sostenibile.