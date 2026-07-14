Stando alle ultime di giornata, la Juventus potrebbe inserirsi nella corsa a Lorenzo Pellegrini sfruttando lo stallo con la Roma, mentre l'Inter valuta il possibile ritorno di Mateo Kovacic, proposto dal Manchester City. Nel frattempo il Napoli continua a pianificare il futuro, monitorando due giovani italiani di prospettiva come Costantino Favasuli e Niccolò Fortini.

La Juventus osserva Pellegrini, Kovacic torna nei pensieri dell'Inter

Secondo quanto rivelato dall'insider di calciomercato Damiano Coccia sul proprio profilo X, la trattativa tra la Roma e Lorenzo Pellegrini starebbe vivendo una fase di stallo che avrebbe aperto nuovi scenari.

Il centrocampista, infatti, avrebbe ricevuto una proposta di rinnovo dal club giallorosso, ma le parti non sarebbero ancora riuscite a trovare un'intesa definitiva. Una situazione che avrebbe consentito alla Juventus di inserirsi, monitorando con attenzione gli sviluppi della vicenda. Essendo attualmente svincolato, Pellegrini è libero di valutare qualsiasi offerta e, secondo le indiscrezioni, potrebbe lasciarsi convincere dal fascino della maglia bianconera e dalla possibilità di lavorare con Luciano Spalletti.

Intanto, secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, anche l'Inter starebbe valutando un'opportunità di mercato di grande esperienza. Il Manchester City avrebbe infatti deciso di mettere sul mercato Mateo Kovacic, il cui contratto scadrà nel 2027, proponendolo proprio ai nerazzurri, dove il centrocampista croato ha già militato in passato.

Secondo Moretto, l'Inter non avrebbe escluso un ritorno di Kovacic, ma un eventuale affondo sarebbe subordinato ad alcune cessioni nel reparto di centrocampo, necessarie per liberare spazio sia dal punto di vista tecnico sia economico.

Il Napoli punta sui giovani: Favasuli e Fortini nel mirino

Parallelamente il Napoli continua a guardare con attenzione ai migliori talenti emergenti del panorama italiano. I partenopei, sempre secondo Moretto, avrebbero infatti messo nel mirino Costantino Favasuli, reduce da un'ottima stagione in Serie B con la maglia del Catanzaro, e Niccolò Fortini, esterno di proprietà della Fiorentina che in passato era stato seguito anche dalla Roma. Due profili giovani ma già pronti a confrontarsi con palcoscenici importanti, che avrebbero conquistato sia il direttore sportivo Giovanni Manna sia il presidente Aurelio De Laurentiis. La linea del club azzurro resta infatti quella di investire su calciatori di prospettiva, capaci di garantire qualità nell'immediato e un importante margine di crescita negli anni a venire.