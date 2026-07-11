Il mercato continua a cambiare volto giorno dopo giorno. In casa Inter torna infatti a prendere quota il nome di Evan Ndicka, che dopo essere stato accostato ai nerazzurri nelle scorse settimane sembrava essere uscito dai radar della dirigenza. Sul fronte Juventus, invece, non arrivano segnali incoraggianti per Randal Kolo Muani: la distanza con il Paris Saint-Germain continuerebbe infatti a frenare un'operazione che rischia di trasformarsi nell'ennesima telenovela dell'estate.

Inter, Ndicka torna d'attualità: la Roma può cedere davanti all'offerta giusta

Dopo essere stato uno dei nomi più chiacchierati per la difesa nerazzurra, Evan Ndicka era progressivamente passato in secondo piano, complice la volontà dell'Inter di valutare altri profili. Le richieste elevate per Trevoh Chalobah e le riflessioni su giocatori meno esperti come Muharemovic, però, avrebbero spinto Beppe Marotta a riaprire il dossier legato al centrale della Roma.

L'ivoriano rappresenterebbe infatti una soluzione affidabile, già abituata ai ritmi della Serie A e con caratteristiche ideali per il reparto arretrato interista. Anche la situazione economica della Roma potrebbe favorire l'operazione: il club giallorosso avrebbe infatti la necessità di completare almeno una cessione entro il 31 luglio e, davanti a un'offerta vicina ai 30 milioni di euro, Ndicka potrebbe lasciare Trigoria.

Juventus, Balzarini duro sul caso Kolo Muani: "Può anche restare lì dov'è"

Decisamente più complicato, invece, il fronte che riguarda Randal Kolo Muani. A fare il punto è stato il giornalista Gianni Balzarini, che sul proprio canale YouTube ha espresso tutto il proprio scetticismo sull'evoluzione della trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain. "La situazione è praticamente quella di un anno fa, quando il PSG continuava a chiudere 50/55 milioni di euro per il francese. A questo punto rischia di diventare una presa in giro ed è evidente che la società parigina ama farsi corteggiare per poi non scendere a compromessi. Che poi, valutare Kolo Muani la stessa cifra di un anno fa è molto discutibile, vista la stagione piuttosto negativa vissuta dal ragazzo al Tottenham.

Quindi se le cose stanno cosi, sono io il primo a dire che Kolo Muani può anche restare li dov'é".

Parole, quelle di Balzarini, che fotografano il crescente malumore attorno a una trattativa che continua a non registrare passi avanti.