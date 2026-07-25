Il mercato continua a essere caratterizzato da intrecci tra entrate e uscite, con le big della Serie A impegnate a definire le rispettive rose in vista della nuova stagione. L'Inter sarebbe pronta ad ascoltare offerte per Benjamin Pavard, il Napoli valuterebbe la cessione di Kevin De Bruyne dopo le indicazioni del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, mentre in casa Juventus fanno discutere le dichiarazioni del giornalista Paolo Rossi sul momento vissuto da Luciano Spalletti, alle prese con una ricostruzione che si starebbe rivelando più complicata del previsto.

Inter, Pavard può salutare: l'Al Ittihad prepara l'assalto. Napoli, De Bruyne non sarebbe più centrale

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su X dal giornalista Ekrem Konur, Benjamin Pavard resterebbe tra i principali candidati a lasciare l'Inter durante questa sessione estiva. Sul difensore francese sarebbe infatti piombato l'Al Ittihad, pronto a sondare la disponibilità del club nerazzurro per un eventuale trasferimento.

L'obiettivo della dirigenza interista sarebbe quello di ricavare almeno 20 milioni di euro dalla cessione del classe 1996, una cifra che consentirebbe di finanziare parte delle operazioni in entrata, soprattutto nel reparto arretrato, dove Cristian Romero continua a rappresentare uno dei principali obiettivi.

Anche il Napoli starebbe riflettendo sulle possibili uscite. Secondo quanto riportato su X da Nicolò Schira, Kevin De Bruyne non rientrerebbe nei piani tattici del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Il centrocampista belga, sempre stando alle indiscrezioni, potrebbe quindi essere inserito sul mercato senza particolari resistenze da parte dell'allenatore azzurro, che avrebbe in mente un assetto differente per la propria mediana.

Juventus, le parole di Paolo Rossi sul momento di Spalletti: "L'ho visto nervoso e buio in volto"

Nel frattempo continuano a far discutere le indiscrezioni provenienti dall'ambiente Juventus. Ai microfoni di Juventibus, il giornalista Paolo Rossi ha descritto il momento vissuto da Luciano Spalletti, soffermandosi sulle difficoltà che il tecnico starebbe affrontando nella costruzione della nuova squadra.

"L'ho visto nervoso e buio in volto. Oggettivamente l'allenatore ha vinto una battaglia, perché gli hanno tolto dei dirigenti con i quali non andava d'accordo e gli hanno messo vicino due persone a lui amichevoli. Detto questo, evidentemente Spalletti si sta accorgendo che costruire una nuova Juventus non è semplice come si poteva pensare e ci vorrà del tempo. Il problema però è che quando inizierà il campionato non si parlerà più delle responsabilità della società e dei suoi dirigenti ma di quelle dell'allenatore".

Parole che fotografano un momento delicato alla Continassa, dove il lavoro della dirigenza sul mercato procede tra trattative complesse e obiettivi ancora da raggiungere. La sensazione è che Spalletti sia consapevole delle difficoltà legate alla ricostruzione della rosa e che il tempo a disposizione prima dell'inizio del campionato rappresenti un fattore determinante.

Da qui l'esigenza di accelerare alcune operazioni considerate fondamentali, come quella per Randal Kolo Muani, per consegnare al tecnico una squadra il più possibile completa in vista dell'esordio stagionale.