L'Inter, dopo settimane di inseguimento, sarebbe ormai pronta ad abbandonare definitivamente la pista che porta a Trevoh Chalobah, mentre la Roma avrebbe individuato un giovane centrocampista tedesco come possibile erede di Manu Koné. Sul fronte Juventus, invece, arrivano segnali poco incoraggianti per un eventuale ritorno di Dusan Vlahovic, con le distanze tra le parti che sembrano essersi nuovamente allargate.

Chalobah verso il Como, l'Inter cambia obiettivo: Romero resta la priorità

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Trevoh Chalobah può ormai essere considerato un obiettivo sfumato per l'Inter.

Il difensore del Chelsea, seguito a lungo dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare il reparto arretrato, sarebbe infatti vicinissimo a trasferirsi al Como. Il club lariano avrebbe deciso di soddisfare le richieste economiche del Chelsea, mettendo sul tavolo i 30 milioni di euro necessari per chiudere l'operazione. Una mossa decisiva che avrebbe permesso al Como di superare la concorrenza e di avvicinarsi sensibilmente alla fumata bianca.

L'Inter, d'altro canto, avrebbe deciso di concentrare tutte le proprie energie su Cristian Romero. Il centrale argentino del Tottenham rappresenta adesso la priorità assoluta della dirigenza nerazzurra, convinta che l'ex Atalanta possa garantire esperienza internazionale, leadership e qualità a una difesa chiamata a rinnovarsi dopo le recenti partenze.

Roma su Kemlein, Chirico gela i tifosi della Juventus su Vlahovic

Anche la Roma continua a muoversi sul mercato, soprattutto in previsione di una possibile cessione di Manu Koné, sempre più accostato alla Premier League. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, i giallorossi avrebbero individuato in Aljoscha Kemlein uno dei principali candidati per raccogliere l'eredità del centrocampista francese. Classe 2004 e attualmente in forza all'Union Berlino, Kemlein è un mediano di piede destro che abbina una notevole struttura fisica, sfiora il metro e novanta, a una buona duttilità tattica, potendo essere impiegato anche come mezzala. Caratteristiche che ne hanno fatto uno dei giovani più interessanti della Bundesliga e che hanno spinto diversi club, tra cui Werder Brema, Lille e Stoccarda, a seguirlo con attenzione.

La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro.

Nel frattempo, arrivano notizie poco incoraggianti per chi sperava di rivedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. Sul proprio canale YouTube, il giornalista Marcello Chirico ha infatti dichiarato: "Una fonte con cui ho parlato mi ha detto che con il serbo è definitivamente tramontata la possibilità che lui firmi di nuovo con il club piemontese. L'attaccante pone ancora delle condizioni eccessive per i bianconeri, quindi se le cose restano cosi è finita. Poi entro il 31 agosto non so precisamente cosa può succedere e immagino che se nessuno delle due abbia trovato delle soluzioni alternative, magari la questione si potrebbe anche riaprire".