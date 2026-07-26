L'Inter guidata da Cristian Chivu ha conquistato la vittoria nella prima amichevole pre-campionato, imponendosi per 2-1 contro il Karlsruhe, formazione della seconda divisione tedesca, al BBBank Wildpark. I nerazzurri, campioni d'Italia in carica, hanno ribaltato il risultato nei minuti di recupero grazie a una doppietta di Andy Diouf.

La partita si è sbloccata al 50° minuto, quando il Karlsruhe è passato in vantaggio con una rete di Tim Civeja, servito da Moritz Broschinski. L'Inter, che aveva schierato una formazione sperimentale nella prima frazione, ha cambiato completamente l'undici in campo nella ripresa.

La svolta è arrivata nei minuti finali: Diouf ha trovato il pareggio al 91' con una conclusione da fuori area e, pochi istanti dopo, al 94', ha firmato la rete della vittoria con un sinistro a giro.

Chivu: esperimenti e cambi

Il tecnico Cristian Chivu ha utilizzato la gara per testare diversi giocatori, cambiando l'intera formazione all'intervallo. Tra i protagonisti della prima frazione si sono distinti Marello e Iddrissou, entrambi sotto i vent'anni, che hanno sfiorato il gol con una combinazione aerea, mentre Bisseck ha impegnato il portiere avversario con un tiro. Dopo l'intervallo sono entrati, tra gli altri, Frattesi, Zielinski, Pavard, Bastoni, Akinsanmiro, Diouf, Dimarco, Di Gennaro, Topalovic, Mosconi e Maye.

Al 73' è stato effettuato un ulteriore cambio con Lavelli al posto di Maye.

Programma estivo e calciomercato

Dopo il ritiro in Germania, l'Inter proseguirà la preparazione con una tournée in Asia e Australia, dove affronterà Manchester City, Juventus e Milan in amichevoli di prestigio. Il calendario prevede il match contro il Manchester City a Hong Kong il primo agosto, seguito dalle sfide contro Milan e Juventus a Perth, in Australia, rispettivamente il 5 e l'8 agosto. La squadra farà poi ritorno a Milano il 9 agosto per completare la preparazione in vista dell'inizio della Serie A, fissato per il weekend del 23-24 agosto. Sul fronte mercato, tra i nuovi innesti figurano Ivan Provedel, Manuel Akanji e Aleksandar Stankovic, arrivati rispettivamente da Lazio, Manchester City e Club Brugge.