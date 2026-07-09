Tra trattative che avanzano, negoziati ancora bloccati e clamorosi retroscena, il mercato continua a riservare sviluppi quotidiani. La Juventus avrebbe ormai definito l'intesa con Emiliano "Dibu" Martinez, ma resta da superare lo scoglio rappresentato dall'Aston Villa. Il Milan, invece, starebbe lavorando con l'Udinese per un possibile scambio, mentre in casa Roma torna a far discutere il rapporto con Francesco Totti, protagonista di un nuovo contatto con la società giallorossa.

Juventus, Martinez ha detto sì: l'Aston Villa alza il muro

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano nel corso del suo ultimo video su YouTube, la Juventus avrebbe già raggiunto un accordo con Emiliano Martinez sui termini personali del trasferimento.

Il portiere argentino, campione del mondo con l'Albiceleste, sarebbe quindi pronto a vestire la maglia bianconera, ma l'operazione sarebbe ancora lontana dalla fumata bianca.

L'ostacolo principale resta infatti l'Aston Villa. Attraverso fonti ufficiali, il club inglese avrebbe fatto sapere di ritenere insufficiente la proposta da circa 6-7 milioni di euro avanzata dalla Juventus per il cartellino dell'estremo difensore. Toccherà ora alla dirigenza bianconera decidere se rilanciare economicamente per convincere gli inglesi oppure cambiare strategia e orientarsi verso un profilo più giovane, come quello di Guglielmo Vicario, da tempo apprezzato per qualità e prospettive.

Milan-Kristensen, si parla con l'Udinese. Nuovo no di Totti alla Roma

Sul fronte Milan prosegue la ricerca di un nuovo centrale difensivo. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la dirigenza rossonera avrebbe aperto un dialogo con l'Udinese per valutare Thomas Kristensen, stopper danese già accostato anche alla Juventus. Nel corso dei colloqui sarebbe stata presa in considerazione anche l'ipotesi di uno scambio che coinvolgerebbe Warren Bondo, centrocampista reduce dal prestito alla Cremonese e profilo gradito al club friulano. Un'operazione ancora nelle fasi preliminari, ma che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

Tiene banco, infine, anche quanto starebbe accadendo in casa Roma.

Secondo il giornalista Piero Torri, intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, ci sarebbe stato un nuovo contatto tra la società giallorossa e Francesco Totti. Sarebbe il secondo tentativo di riavvicinamento negli ultimi mesi, ma anche questa volta l'ex capitano avrebbe declinato la proposta. A differenza delle precedenti indiscrezioni, questa volta il nodo non sarebbe stato di natura economica, bensì la durata del contratto prospettato dalla società, ritenuta non in linea con le aspettative dell'ex numero 10 romanista.