Il calciomercato entra sempre più nel vivo e le big della Serie A sono impegnate su più tavoli per completare le rispettive rose. La Juventus, dopo aver definito l'arrivo di Randal Kolo Muani, sarebbe ormai a un passo anche da Kerim Alajbegovic, giovane talento del Bayer Leverkusen. Il Napoli, invece, avrebbe individuato in Raul Asencio uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa, mentre il Milan continua a monitorare la situazione di Pierre-Emile Hojbjerg, il cui eventuale approdo a Milanello dipenderà però dalle uscite nel reparto di centrocampo.

Juventus vicina ad Alajbegovic, accordo con il Bayer Leverkusen

La Juventus continua ad accelerare sul mercato. Secondo quanto riferito dal giornalista Ben Jacobs, il club bianconero avrebbe praticamente definito l'intesa con il Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic, uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. L'operazione si baserebbe su una parte fissa di 33 milioni di euro, alla quale si aggiungerebbero 7 milioni di bonus, per un investimento complessivo che potrebbe raggiungere quota 40 milioni. Dopo aver chiuso il colpo Kolo Muani, la dirigenza juventina sarebbe quindi pronta a regalare un altro rinforzo di prospettiva al proprio tecnico. Resterebbero soltanto da sistemare gli ultimi dettagli con il calciatore, che nelle ultime settimane avrebbe attirato l'interesse di Atalanta, Fiorentina e soprattutto Chelsea, e che starebbe prendendo ancora tempo prima del si decisivo ai bianconeri.

Napoli su Asencio, il Milan aspetta le cessioni per Hojbjerg

Anche il Napoli continua a muoversi con decisione. La priorità della società partenopea sarebbe quella di rinforzare il reparto arretrato e, secondo il giornalista Ekrem Konur, gli azzurri si sarebbero aggiunti ai numerosi club interessati a Raul Asencio, difensore spagnolo considerato in uscita dal proprio club. L'idea di José Mourinho sarebbe infatti quella di liberare spazio per un eventuale assalto ad Alessandro Bastoni dell'Inter, aprendo così alla partenza del centrale. Napoli, Lazio, Arsenal e altre società europee starebbero valutando un'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro.

Sul fronte Milan, invece, resta viva la candidatura di Pierre-Emile Hojbjerg.

Il centrocampista danese del Marsiglia rappresenterebbe un profilo molto gradito alla dirigenza rossonera, ma prima sarà necessario fare spazio in mediana. Tra i possibili partenti figurano Fofana, valutato circa 20 milioni di euro e seguito da diversi club di Premier League, e Ricci, che sarebbe finito nel mirino dell'Atalanta guidata da Maurizio Sarri.