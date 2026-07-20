Le strategie di mercato delle big italiane continuano a evolversi tra possibili cessioni eccellenti e nuovi obiettivi. Alla Juventus anche Pierre Kalulu sarebbe finito nell'elenco dei giocatori considerati sacrificabili davanti a un'offerta ritenuta congrua, mentre il Napoli avrebbe avviato i primi contatti con l'Atalanta per Raul Bellanova. Sullo sfondo resta poi il futuro di Rafael Leao, che potrebbe diventare uno dei grandi protagonisti del finale di mercato grazie all'interesse dell'Aston Villa, fresco di un'importante disponibilità economica dopo una cessione record.

Kalulu non è intoccabile: la Juve fissa il prezzo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, anche Pierre Kalulu rientrerebbe tra quei profili che la Juventus sarebbe disposta a valutare in uscita qualora arrivasse una proposta particolarmente importante. Una linea che riguarderebbe gran parte della rosa bianconera: nessun giocatore sarebbe realmente incedibile davanti all'offerta giusta. Il difensore francese, però, non partirebbe certo a condizioni di favore. La Continassa avrebbe infatti fissato una valutazione vicina ai 50 milioni di euro, cifra che testimonia la grande considerazione maturata nei suoi confronti dopo una stagione positiva. Un valore che assume ancora più peso se confrontato con l'investimento sostenuto appena un anno fa, quando la Juventus riscattò Kalulu dal Milan per circa 14 milioni di euro.

Un'eventuale cessione garantirebbe quindi una plusvalenza considerevole, motivo per cui il club prenderebbe in esame solo offerte di primissimo livello.

Napoli su Bellanova, Leao può volare in Premier League

Nel frattempo si muove anche il Napoli. Secondo quanto riferito dall'insider di mercato Damiano Coccia, il club partenopeo avrebbe avviato i primi contatti con l'Atalanta per Raul Bellanova. L'esterno italiano, reduce da una stagione vissuta spesso da comprimario nella formazione bergamasca, potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per rinforzare le corsie laterali. L'Atalanta non avrebbe chiuso alla possibilità di una cessione, ma valuterebbe il cartellino del giocatore intorno ai 15 milioni di euro.

Attenzione infine anche al fronte Milan. L'Aston Villa, dopo aver incassato oltre 120 milioni di euro dalla cessione di Morgan Rogers al Chelsea, potrebbe reinvestire una parte consistente di quel tesoretto su Rafael Leao. Il club inglese avrebbe la forza economica per avvicinarsi alle richieste rossonere e soddisfare anche il desiderio del portoghese, che continua a preferire un trasferimento in un campionato di primo piano come la Premier League rispetto ad altre destinazioni emerse nelle scorse settimane. A Milanello inoltre non porrebbero veti all'eventuale uscita del lusitano.