Le prossime settimane potrebbero riservare sviluppi importanti per il mercato delle squadre di vertice della Serie A, con Juventus, Roma, Fiorentina e Milan protagoniste di diverse trattative che coinvolgono alcuni dei talenti più interessanti del panorama europeo. Dall'Inghilterra rimbalza infatti un nuovo interesse per Francisco Conceicao, mentre giallorossi e viola seguono con attenzione la situazione di Franco Mastantuono. Sul fronte rossonero, invece, oltre alla pista Matias Soulé sarebbe spuntato anche il nome del giovanissimo Ethan Nwaneri, uno dei prospetti più promettenti del calcio inglese.

Manchester United su Conceicao, la Juventus fissa il prezzo

Il futuro di Francisco Conceicao potrebbe essere lontano da Torino. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dall'Inghilterra, dopo Liverpool e Roma anche il Manchester United avrebbe inserito l'esterno portoghese nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione. Un interesse che conferma quanto il classe 2002 continui ad avere estimatori di primo piano anche oltre i confini italiani.

Alla Continassa, però, non ci sarebbe alcuna intenzione di svendere il giocatore. La Juventus potrebbe prendere in considerazione una sua cessione soltanto davanti a un'offerta ritenuta irrinunciabile, non inferiore ai 50 milioni di euro.

Una scelta che potrebbe diventare più concreta qualora venisse definito l'arrivo di Kerim Alajbegovic, profilo individuato dalla dirigenza bianconera per rinforzare il reparto offensivo e aumentare le alternative a disposizione dell'allenatore.

Roma e Fiorentina pensano a Mastantuono, il Milan osserva Nwaneri

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, Roma e Fiorentina starebbero monitorando con attenzione Franco Mastantuono, talento argentino destinato a lasciare il Real Madrid per trovare maggiore continuità. La volontà del giocatore sarebbe quella di fare ritorno in patria, ma il club spagnolo preferirebbe mantenerlo in Europa, ritenendo il livello competitivo del calcio europeo più adatto alla sua crescita.

In questo scenario potrebbero quindi inserirsi sia i giallorossi sia i viola, pronti a cogliere un'eventuale opportunità.

Sempre secondo Moretto, il Milan continua invece la ricerca di un esterno offensivo capace di creare superiorità numerica e incidere nell'uno contro uno. Oltre al già noto interesse per Matias Soulé, nelle ultime ore sarebbe emerso anche il nome di Ethan Nwaneri, classe 2007 dell'Arsenal e considerato uno dei maggiori talenti del calcio inglese. Sul giovane attaccante ci sarebbe però una concorrenza importante: Lipsia, Fulham ed Everton avrebbero già manifestato il proprio interesse, mentre i Gunners sarebbero disposti a valutare sia un prestito sia una cessione a titolo definitivo qualora arrivasse la proposta ritenuta più convincente.