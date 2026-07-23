Il mercato delle big italiane entra in una fase sempre più delicata, tra trattative in fase avanzata, uscite da definire e rinnovi destinati a cambiare gli equilibri delle rose. La Juventus continua a lavorare per riportare in Serie A Franck Kessié, ma prima dovrà risolvere diversi nodi legati al centrocampo. Il Milan, invece, rischia di vedere complicarsi la corsa a Konstantinos Karetsas, mentre l'Inter sembra aver cambiato completamente strategia sul futuro di Yann Bisseck, sempre più vicino al rinnovo di contratto.

Juventus-Kessié, si tratta sull'ingaggio: prima servono le cessioni a centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus e Franck Kessié starebbero intensificando i contatti per trovare un'intesa che consenta al centrocampista ivoriano di approdare a Torino da svincolato. L'ex Milan rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza bianconera, che vede nella sua esperienza e nelle sue qualità fisiche un rinforzo ideale per il centrocampo di Luciano Spalletti.

L'ostacolo principale resta quello legato all'ingaggio. Le parti starebbero lavorando per raggiungere un compromesso intorno ai 5 milioni di euro a stagione, cifra che potrebbe soddisfare sia il giocatore sia il club.

Prima di chiudere l'operazione, però, la Juventus dovrà alleggerire un reparto che al momento appare particolarmente affollato.

Tra i principali indiziati a lasciare la Continassa c'è Arthur. Il regista brasiliano, rientrato dal prestito al Corinthians, non rientrerebbe nei piani tecnici della società e Giovanni Carnevali sarebbe al lavoro per individuare una nuova sistemazione. L'obiettivo è trovare un club disposto ad assicurarsi il centrocampista, possibilmente facendosi carico dell'intero ingaggio, così da liberare spazio salariale per i nuovi innesti.

Milan, il Dortmund accelera per Karetsas. Inter pronta a blindare Bisseck

Anche il Milan guarda con attenzione ai prossimi sviluppi del mercato.

In casa rossonera cresce infatti la preoccupazione per Konstantinos Karetsas, talento del Genk individuato come possibile erede di Rafael Leao qualora il portoghese dovesse lasciare Milano. Il problema, però, è rappresentato proprio dal futuro dell'esterno lusitano. Leao continua a essere sul mercato, ma al momento le società realmente interessate sarebbero pochissime e questo starebbe rallentando ogni operazione in entrata. Nel frattempo le concorrenti non restano a guardare e, secondo le ultime indiscrezioni, il Borussia Dortmund avrebbe mosso passi concreti per anticipare il Milan, mettendo sul tavolo un'offerta da circa 40 milioni di euro per convincere il Genk a cedere il talento greco.

Novità importanti anche in casa Inter. Dopo essere stato a lungo indicato come uno dei possibili sacrifici dell'estate, Yann Bisseck sarebbe ormai vicino a un inatteso cambio di scenario. Il difensore tedesco, che all'inizio di giugno sembrava destinato a lasciare i nerazzurri, sarebbe ora pronto a prolungare il proprio contratto fino al 2031. Un rinnovo che confermerebbe la fiducia della società nei confronti del centrale e che permetterebbe all'Inter di blindare uno dei difensori considerati più promettenti della rosa per i prossimi anni.