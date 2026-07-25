Il mercato continua a intrecciare il futuro dei giovani talenti con quello dei grandi protagonisti del calcio europeo. La Juventus sarebbe pronta a far maturare Vasilije Adzic lontano dalla Continassa senza però rinunciare al controllo sul suo cartellino, mentre il Milan avrebbe già rispedito al mittente il primo tentativo del Galatasaray per Rafael Leao. Sullo sfondo prende forma anche uno scenario destinato a far discutere: il Napoli starebbe valutando il colpo Dusan Vlahovic, attualmente svincolato e ancora in contatto con il club bianconero.

Juventus, Adzic può partire ma resta un patrimonio del club

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus sarebbe pronta a concedere a Vasilije Adzic un'esperienza lontano da Torino per consentirgli di accumulare continuità e minutaggio. La dirigenza bianconera ritiene infatti che il fantasista montenegrino possa accelerare il proprio percorso di crescita giocando con maggiore regolarità.

Le pretendenti non mancherebbero. Sempre secondo Schira, Cagliari, Parma, Genoa e Sassuolo avrebbero già manifestato un concreto interesse nei confronti del classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

Resta però da definire la formula dell'eventuale trasferimento.

Alla Continassa si starebbe valutando se optare per un prestito secco oppure per un prestito con diritto di riscatto accompagnato da un controriscatto a favore della Juventus. L'obiettivo della società sarebbe comunque chiaro: permettere ad Adzic di crescere senza perdere il controllo di un giocatore considerato parte del progetto futuro.

Leao dice no al Galatasaray, il Napoli pensa a Vlahovic

Sempre secondo Nicolò Schira, il Galatasaray avrebbe presentato al Milan un'offerta da 30 milioni di euro per Rafael Leao. Una proposta che il club rossonero avrebbe giudicato insufficiente, considerando che la valutazione del portoghese sarebbe vicina al doppio della cifra messa sul tavolo dai turchi. Per convincere il numero dieci milanista, il Galatasaray avrebbe preparato un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione.

Un ingaggio di assoluto livello che, secondo le indiscrezioni, potrebbe però non soddisfare completamente le richieste del giocatore, intenzionato a raggiungere cifre simili a quelle percepite da Victor Osimhen, il cui stipendio si aggirerebbe intorno ai 18,5 milioni di euro annui.

Nel frattempo, la notizia che ha fatto maggiormente discutere nelle ultime ore riguarda Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, attualmente svincolato dopo la conclusione del suo rapporto con la Juventus, continua a mantenere aperto un dialogo con il club bianconero, anche se i contatti procederebbero senza particolari accelerazioni. Proprio questa situazione starebbe spingendo il Napoli a valutare concretamente il suo ingaggio.

L'operazione potrebbe essere favorita dalla presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra: il tecnico fu tra i principali sostenitori dell'arrivo di Vlahovic alla Juventus e vedrebbe di buon occhio un nuovo ricongiungimento. Qualora l'affare dovesse prendere forma, il centravanti serbo raccoglierebbe l'eredità di Romelu Lukaku, destinato a lasciare il club partenopeo nel corso di questa sessione estiva.