Il calciomercato entra nel vivo e le grandi del campionato continuano a muoversi sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. In casa Juventus tiene banco il futuro di Andrea Cambiaso, finito nel mirino di diversi club e, secondo le ultime indiscrezioni, già in accordo con tre società in vista di un possibile trasferimento fra cui comparirebbe l'Inter. Parallelamente anche il Napoli è impegnato a sfoltire la rosa: tra i nomi in uscita c'è Michael Folorunsho, seguito con interesse dal Bologna, anche se la formula proposta dagli emiliani non avrebbe convinto la dirigenza azzurra.

L'intesa con il giocatore non basta: la Juventus fissa il prezzo

Secondo quanto riferito ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus dall'insider di mercato Giuseppe Bognanni, gli accordi raggiunti con Cambiaso rappresenterebbero soltanto una parte dell'operazione. Nessuno dei club interessati, infatti, avrebbe ancora trovato un'intesa economica con la Juventus oppure, in alcuni casi, non avrebbe ancora presentato un'offerta ufficiale alla Continassa. La dirigenza bianconera continua a valutare il proprio esterno circa 35 milioni di euro e non avrebbe intenzione di fare sconti, consapevole del valore tecnico e della duttilità del giocatore, considerato uno degli elementi più affidabili della rosa.

Napoli, il Bologna ci prova per Folorunsho ma la formula non convince

Parallelamente, anche il Napoli continua a lavorare sul fronte delle uscite. Tra i calciatori che potrebbero lasciare Castel Volturno figura Michael Folorunsho, reduce da una stagione in prestito al Cagliari caratterizzata da prestazioni altalenanti, ma anche da momenti di assoluto livello. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il Bologna avrebbe chiesto il centrocampista con la formula del prestito accompagnato dal diritto di riscatto. Una soluzione che, almeno al momento, non convincerebbe il club partenopeo, orientato a cedere il giocatore esclusivamente a titolo definitivo, così da monetizzare immediatamente e reinvestire il ricavato nelle prossime operazioni di mercato. La cifra che potrebbe sbloccare l'operazione si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro.