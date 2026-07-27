La Juventus, secondo quanto raccontato da Luca Momblano, avrebbe modificato le proprie prospettive per il ruolo di portiere, aumentando il budget destinato al numero uno del futuro. L'Inter, invece, potrebbe aver trovato una soluzione interna per la fascia destra dopo l'esperimento di Cristian Chivu con Andy Diouf, mentre il Napoli osserva con attenzione la situazione legata a Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari che potrebbe diventare un'opportunità di mercato.

Juventus, investimento da 40 milioni per il portiere: torna forte Carnesecchi

Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Momblano su Juventibus, la Juventus avrebbe alzato il proprio range di investimento per il portiere destinato a raccogliere l'eredità di Michele Di Gregorio. Il club bianconero, infatti, sarebbe disposto a spingersi fino a una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro per assicurarsi un estremo difensore di alto livello. Una disponibilità economica importante che cambierebbe completamente lo scenario del mercato juventino. Stando alle parole di Momblano, con un budget di questo tipo tornerebbero in gioco diversi profili già valutati dalla società, compreso quello di Marco Carnesecchi.

Il portiere dell'Atalanta sarebbe infatti uno dei nomi più graditi alla Juventus e, secondo le indiscrezioni, il classe 2000 avrebbe anche manifestato la volontà di cambiare aria per provare una nuova esperienza con la maglia bianconera.

Inter, Diouf convince Chivu: congelata la ricerca del terzino. Napoli alla finestra per Esposito

Novità anche in casa Inter, dove la strategia per la fascia destra potrebbe essere cambiata dopo l'amichevole disputata contro il Karlsruher. La prestazione di Andy Diouf avrebbe infatti sorpreso positivamente la dirigenza nerazzurra: il centrocampista francese, reinventato da Cristian Chivu come esterno a tutta fascia, avrebbe convinto per qualità atletiche e capacità di adattamento.

Proprio per questo motivo, Marotta e la società nerazzurra avrebbero deciso almeno momentaneamente di mettere in standby la ricerca di un nuovo terzino destro. L'attenzione dell'Inter si sarebbe spostata principalmente sul reparto centrale della difesa, con Cristian Romero che resta il primo obiettivo per rinforzare un reparto impoverito dalle partenze degli ultimi mesi. Diouf avrà quindi altro tempo a disposizione per dimostrare di poter essere una soluzione affidabile anche in quel ruolo.

Infine, attenzione alla situazione di Sebastiano Esposito al Cagliari. Il fratello del più celebre Pio starebbe vivendo un momento complicato con il club sardo e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe arrivato addirittura a una rottura con la società dopo alcune promesse non mantenute.

Il Napoli starebbe monitorando la situazione e potrebbe valutare un eventuale acquisto del centravanti, ma soltanto dopo una cessione nel reparto offensivo. Gli azzurri, infatti, potrebbero affondare per Esposito solamente in caso di uscita di uno tra Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca.