Le dichiarazioni di Giovanni Carnevali sul futuro di Davide Frattesi sembrano raccontare molto più di una semplice valutazione tecnica. L'amministratore delegato della Juventus, pur sottolineando la qualità della rosa bianconera, non ha nascosto il gradimento nei confronti del centrocampista dell'Inter, lasciando aperta una porta che conferma come il suo nome continui a essere nei pensieri del club torinese. Sul fronte Milan, invece, si registra un'accelerazione sul futuro di Pervis Estupinan, con l'Aston Villa che avrebbe già mosso i primi passi concreti per assicurarsi il laterale colombiano.

Le parole di Carnevali riaccendono la pista Frattesi

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai Gr Parlamento, Giovanni Carnevali ha speso parole importanti per Davide Frattesi: "È un ragazzo straordinario, che ha trovato poco spazio nell'Inter". Un attestato di stima significativo, al quale il dirigente ha aggiunto: "Farebbe comodo a tutti i grandi club. Chiaramente però abbiamo tanti grandi giocatori e dobbiamo trovare le possibilità di cederli. In questi ruoli non abbiamo la necessità di un giocatore come lui". Una precisazione che, tuttavia, non basta a spegnere le voci di mercato. Anzi, il riferimento alla necessità di effettuare delle cessioni prima di intervenire in entrata sembra confermare che la Juventus non abbia alcuna intenzione di abbandonare la pista che porta al centrocampista nerazzurro, considerato un profilo ideale per rinforzare la mediana di Spalletti, suo grande estimatore.

Aston Villa, prima offerta per Estupinan: il Milan dice no

Nel frattempo si muove anche il mercato in uscita del Milan. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Cerchione sul proprio profilo X, l'interesse dell'Aston Villa per Pervis Estupinan si starebbe trasformando in una vera e propria trattativa. Il club inglese avrebbe infatti presentato una prima offerta da 9 milioni di euro per il terzino colombiano. Una cifra ritenuta insufficiente dalla dirigenza rossonera, che appena dodici mesi fa aveva investito circa 17 milioni per portarlo nel capoluogo lombardo. Il Milan, infatti, non sarebbe disposto a prendere in considerazione proposte inferiori ai 15 milioni di euro, mantenendo una posizione ferma in attesa di un eventuale rilancio da parte della società di Birmingham.