Dall'Inghilterra rimbalza l'interesse del Liverpool per Francisco Conceicao, uno dei calciatori più discussi della Juventus, mentre il Milan guarda in Spagna per rinforzare la difesa di Ruben Amorim. Sullo sfondo resta poi l'asse tra Roma e Manchester United, dove potrebbe prendere forma uno scambio tanto affascinante quanto complicato tra Manu Koné e Marcus Rashford.

Liverpool su Conceicao, la Juventus riflette: 50 milioni potrebbero cambiare gli scenari

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il Liverpool avrebbe inserito Francisco Conceicao nella lista dei possibili rinforzi per il reparto offensivo.

L'esterno portoghese, arrivato alla Juventus con grandi aspettative, sarebbe finito nel mirino dei Reds dopo un paio di stagioni fatte di luci e ombre.

Il club bianconero ha investito complessivamente circa 40 milioni di euro nell'arco di due anni per assicurarsi il talento lusitano, ma il rendimento del classe 2002 non avrebbe ancora rispettato pienamente le attese della dirigenza e dello staff tecnico. Per questo motivo Giovanni Carnevali, in sintonia con Luciano Spalletti, potrebbe prendere in considerazione una cessione qualora arrivasse un'offerta ritenuta congrua.

Dall'Inghilterra filtrano indiscrezioni su una proposta da 50 milioni di euro che il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul tavolo.

Una cifra che garantirebbe alla Juventus una plusvalenza e, allo stesso tempo, nuove risorse da reinvestire sul mercato per completare la rosa richiesta dall'allenatore toscano.

Milan su Gerard Martin, la Roma valuta Rashford ma frena l'ingaggio

Nel frattempo il Milan continua a lavorare per consegnare a Ruben Amorim un altro rinforzo difensivo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i rossoneri avrebbero individuato in Gerard Martin del Barcellona uno dei profili ideali per completare il reparto arretrato. Da quanto emerge, il Milan avrebbe già presentato una prima offerta da 20 milioni di euro, respinta però dal club catalano. I dirigenti rossoneri sarebbero comunque intenzionati a rilanciare, avvicinandosi ai 35 milioni richiesti dal Barcellona per il cartellino del difensore classe 2002.

Anche la Roma guarda con attenzione alla Premier League. Il Manchester United, infatti, sarebbe fortemente interessato a Manu Koné e starebbe valutando l'ipotesi di inserire Marcus Rashford nella trattativa per convincere i giallorossi a lasciar partire il centrocampista francese. Dal punto di vista tecnico lo scambio rappresenterebbe un'opportunità molto interessante per la squadra di Gian Piero Gasperini, ancora alla ricerca di un esterno offensivo di alto livello. Il vero ostacolo, però, sarebbe rappresentato dall'ingaggio dell'attaccante inglese: Rashford percepisce infatti circa 11 milioni di euro a stagione, una cifra ben superiore al tetto salariale fissato dalla Roma, che difficilmente andrebbe oltre i 5-6 milioni annui. Senza un'importante partecipazione dello United al pagamento dello stipendio, l'operazione appare quindi destinata a rimanere una suggestione più che una trattativa concreta.