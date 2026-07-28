Le ultime indiscrezioni di mercato raccontano di possibili intrecci destinati ad animare le prossime settimane della sessione estiva. La Juventus potrebbe infatti aprire un dialogo con la Roma per Francisco Conceicao, uno dei profili più apprezzati per rinforzare le corsie offensive giallorosse, mentre il Milan continua a fare i conti con il forte interesse del Fenerbahce per Rafael Leao.

Conceicao nel mirino della Roma: possibile asse con la Juventus

Secondo quanto rivelato dalla giornalista Eleonora Trotta ai microfoni di Tele Radio Stereo, un intermediario le avrebbe parlato della possibilità che possa accendersi un asse di mercato tra Juventus e Roma per Francisco Conceicao.

L'esterno offensivo portoghese rappresenterebbe infatti uno dei profili che potrebbe improvvisamente scaldare l'asse con i giallorossi, alla ricerca di un esterno che possa garantire un salto di qualità.

L'idea nascerebbe dalla volontà della Roma di mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini un giocatore rapido, tecnico e capace di saltare l'uomo, caratteristiche che Conceicao ha dimostrato nelle ultime stagioni. L'operazione, tuttavia, non si preannuncia semplice: il calciatore sarebbe seguito anche da diversi top club europei, tra cui Liverpool e Manchester United, e la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra significativa che obbligherebbe qualsiasi pretendente a un investimento importante per assicurarsi il talento lusitano.

Il Fenerbahce offre 40 milioni per Leao, ma il Milan ne chiede almeno 50

Sul fronte Milan, continua invece a tenere banco il futuro di Rafael Leao. Sempre secondo le ultime indiscrezioni di mercato, gli emissari del Fenerbahce avrebbero presentato una prima proposta ufficiale da 40 milioni di euro per convincere il club rossonero a lasciar partire l'attaccante portoghese.

L'offerta del club turco, pur essendo economicamente rilevante, non avrebbe però soddisfatto le richieste della dirigenza milanista. Il Milan continuerebbe infatti a valutare Leao tra i 50 e i 60 milioni di euro, ritenendo insufficiente la cifra messa sul tavolo dal Fenerbahce. Per questo motivo, qualora la società di Istanbul volesse realmente arrivare alla fumata bianca, dovrebbe aumentare sensibilmente la propria proposta economica.