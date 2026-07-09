Il mercato continua a riservare colpi di scena e scenari inattesi, con alcune trattative che potrebbero prendere forma nel giro di poche ore. Tra queste c'è quella che riguarda Francisco Conceicao, il cui futuro potrebbe non essere alla Juventus. Dall'altra parte, anche il Milan potrebbe presto fare i conti con una possibile partenza di Samuele Ricci, centrocampista che starebbe attirando l'interesse di diversi club sia in Italia sia all'estero.

Conceicao può diventare un'idea della Roma: sarebbe il piano B a Greenwood

Secondo quanto rivelato dal cronista Jonathan Calò ai microfoni di Te la do io Tokyo, il nome di Francisco Conceicao potrebbe entrare concretamente nell'orbita della Roma nelle prossime ore.

L'esterno offensivo della Juventus rappresenterebbe infatti una soluzione poco gradita al tecnico bianconero Luciano Spalletti, che continuerebbe a valutare alternative per rinforzare la corsia di destra.

L'input, sempre secondo l'indiscrezione, partirebbe dal nuovo dirigente bianconero Frederic Massara, profondo conoscitore dell'ambiente romanista. Conceicao diventerebbe così il piano B qualora dovesse definitivamente sfumare la pista che porta a Mason Greenwood. L'esterno inglese, infatti, sarebbe sempre più vicino a trasferirsi al Fenerbahce, costringendo la Roma a valutare rapidamente alternative di livello. In questo contesto il portoghese della Juventus potrebbe rappresentare un'opportunità.

Ricci può salutare il Milan: Atalanta e Atletico Madrid alla finestra

Anche in casa Milan potrebbero aprirsi presto scenari inattesi. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluigi Longari attraverso il proprio profilo X, Samuele Ricci non sarebbe più considerato centrale nel progetto tecnico di Ruben Amorim e potrebbe quindi lasciare il club già in questa finestra di mercato.

Gli agenti del centrocampista si sarebbero già attivati per sondare il terreno con diverse società interessate. Oltre ai contatti avviati con l'Atalanta, infatti, il giocatore sarebbe stato proposto anche all'Atletico Madrid, che starebbe valutando la situazione. Nelle prossime settimane sarà quindi da capire se una di queste piste potrà trasformarsi in una vera trattativa oppure se emergeranno nuovi club pronti a inserirsi per assicurarsi le prestazioni dell'ex centrocampista del Torino.