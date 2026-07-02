In casa Juventus terrebbe banco la situazione di Jonathan David, che nonostante le recenti dichiarazioni sul proprio futuro non sarebbe considerato incedibile. Attenzione anche alle possibili uscite di Fofana e Lorenzo Pellegrini, entrambi al centro di scenari differenti ma destinati a far discutere nelle prossime settimane.

David non è incedibile, ma il mercato resta fermo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus non considererebbe Jonathan David un profilo imprescindibile. Una posizione che contrasta con le recenti parole dell'attaccante canadese, il quale aveva ribadito di avere ancora un contratto lungo con il club bianconero e di essere concentrato sul proprio percorso a Torino.

La società, tuttavia, sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte per il centravanti, anche se al momento il mercato non starebbe offrendo segnali concreti. Nessun club avrebbe infatti presentato una proposta ufficiale per il classe 2000. A frenare i possibili acquirenti contribuirebbero diversi fattori: da una parte una stagione non particolarmente prolifica in maglia bianconera, dall'altra un Mondiale col Canada fin qui caratterizzato da tre reti, tutte però realizzate nella stessa partita contro il Qatar. A incidere maggiormente sarebbe però l'ingaggio del giocatore: David percepisce circa 6 milioni di euro netti a stagione, una cifra che molti club giudicherebbero eccessiva per un attaccante reduce da un periodo non particolarmente brillante.

Fofana e Pellegrini, futuro tutto da scrivere

Tra i calciatori che potrebbero cambiare squadra nelle prossime settimane c'è anche Fofana. Il centrocampista francese, infatti, non rientrerebbe nelle idee tattiche del nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim e potrebbe quindi essere inserito tra i sacrificabili in questa finestra di mercato, qualora arrivasse un'offerta ritenuta soddisfacente dal club.

Situazione differente, invece, per Lorenzo Pellegrini. Dal 1° luglio il capitano della Roma è diventato ufficialmente un free agent e può accordarsi con qualsiasi società. La priorità del numero 7 resterebbe comunque quella di proseguire la propria avventura nella Capitale, volontà che il suo agente avrebbe ribadito nelle scorse ore durante un incontro con il direttore sportivo Tony D'Amico. Resta però da colmare la distanza economica che ci sarebbe tra domanda e offerta, un aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo per il buon esito della trattativa.