Il mercato continua a offrire nuove opportunità e i grandi club italiani sono pronti a coglierle. Milan e Juventus sarebbero tornate a seguire con attenzione Antonio Silva, difensore del Benfica il cui futuro appare sempre più lontano dal Portogallo. Sul fronte Roma, invece, la dirigenza giallorossa continua a lavorare per regalare a Gian Piero Gasperini almeno un esterno offensivo di alto livello e avrebbe intensificato i contatti con l'entourage di due profili particolarmente apprezzati come Crysencio Summerville e Christos Tzolis.

Antonio Silva torna nel mirino di Milan e Juventus

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo X, sia il Milan sia la Juventus avrebbero riattivato i contatti esplorativi per Antonio Silva. Il centrale del Benfica sarebbe tornato al centro delle strategie dei due club italiani dopo aver deciso di non prolungare il proprio contratto con la società portoghese, accordo destinato a scadere al termine della stagione in corso. Una situazione contrattuale che potrebbe modificare sensibilmente gli equilibri della trattativa. Pur essendo considerato uno dei difensori più promettenti del panorama europeo, Silva potrebbe infatti lasciare Lisbona per una cifra decisamente inferiore rispetto al suo reale valore tecnico.

La richiesta del Benfica si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, una valutazione ritenuta particolarmente interessante da entrambe le società, alla ricerca di un innesto giovane ma già pronto per palcoscenici di alto livello.

La Roma si informa su Summerville e Tzolis

Anche la Roma continua a muoversi con decisione sul mercato. Secondo quanto rivelato dallo speaker Massimiliano Leggeri attraverso le frequenze di ReteSport, il club giallorosso avrebbe avviato nelle ultime ore dei contatti con The-Team, l'agenzia che cura gli interessi sia di Crysencio Summerville sia di Christos Tzolis. Due esterni offensivi che, per caratteristiche tecniche e duttilità, rispecchierebbero perfettamente le richieste di Gian Piero Gasperini.

Le difficoltà, tuttavia, non mancano. Entrambi i calciatori sono infatti valutati intorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante che obbligherà la Roma a studiare con attenzione la fattibilità delle operazioni. Nonostante gli ostacoli economici, il dialogo con l'entourage dei due giocatori rappresenta un segnale concreto della volontà del club capitolino di individuare un rinforzo di qualità per aumentare il potenziale offensivo in vista della nuova stagione.