Le grandi della Serie A continuano a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di occasioni che possano elevare il tasso tecnico delle rispettive rose. Juventus e Roma avrebbero rivolto la propria attenzione alla Premier League, seguendo con interesse la situazione di Gabriel Martinelli, mentre il Milan starebbe lavorando sottotraccia per un giovane talento del Bayer Leverkusen.

Martinelli piace a Juventus e Roma, ma l'ingaggio è il vero ostacolo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Ekrem Konur, Juventus e Roma avrebbero avuto recenti contatti con l'entourage di Gabriel Martinelli per capire i margini di un eventuale trasferimento in Serie A.

L'esterno offensivo brasiliano, in forza all'Arsenal, resta uno dei profili più apprezzati del panorama europeo e, pur avendo un contratto in scadenza nel 2027, non sarebbe più considerato un elemento imprescindibile dai Gunners.

L'eventuale operazione, però, si scontrerebbe con un ostacolo di non poco conto. Martinelli percepisce infatti uno stipendio vicino ai 10 milioni di sterline a stagione, una cifra decisamente fuori portata per le attuali politiche salariali di Juventus e Roma. Per questo motivo, le due società italiane potrebbero trasformarsi in destinazioni realmente percorribili soltanto nel caso in cui il brasiliano decidesse di ridurre sensibilmente le proprie richieste economiche, aprendo così a un trasferimento nel campionato italiano.

Milan, contatti per Maza: il Bayer Leverkusen chiede almeno 40 milioni

Sul fronte rossonero, invece, il nome nuovo per la trequarti sarebbe quello di Maza, talento del Bayer Leverkusen. A rivelarlo è stato il giornalista Daniele Longo su X, spiegando come il Milan abbia già avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore per sondare la fattibilità dell'operazione.

L'ostacolo principale resta però la valutazione fissata dal club tedesco, che non sarebbe disposto a trattare per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. Un investimento importante, destinato a pesare nelle valutazioni della dirigenza rossonera. A complicare ulteriormente il quadro ci sarebbe inoltre la cessione ormai imminente di Kerim Alajbegovic alla Juventus: il Bayer Leverkusen difficilmente sarebbe disposto a privarsi, nella stessa finestra di mercato, di un altro dei suoi giovani più promettenti. Per questo motivo, il Milan dovrà valutare se insistere o virare su profili alternativi per rinforzare la linea offensiva.