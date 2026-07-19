Il mercato continua a riservare colpi di scena anche quando la sessione è appena entrata nel vivo. Alla Juventus il primo acquisto ufficiale dell'estate potrebbe già salutare Torino per maturare con maggiore continuità altrove, mentre l'opinionista Fabio Bergomi ha dipinto un quado piuttosto preoccupante dei movimenti in casa Inter. Sullo sfondo c'è anche la Roma, impegnata nella difficile trattativa con il West Ham per Crysencio Summerville, operazione che rischia di complicarsi ulteriormente per l'inserimento di un nuovo e ricco concorrente proveniente dalla Premier League.

Ekhator verso il Parma: la Juve pensa a un'operazione doppia

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Ekhator potrebbe lasciare la Juventus poche settimane dopo essere diventato il primo acquisto ufficiale della nuova stagione. Alla Continassa, infatti, viene considerato difficile immaginare l'ex Genoa protagonista in una squadra chiamata a rilanciarsi immediatamente ai vertici del calcio italiano. Per questo motivo la dirigenza starebbe valutando una soluzione in prestito che possa favorire la crescita del giovane attaccante senza le inevitabili pressioni dell'ambiente bianconero. Tra le ipotesi più concrete ci sarebbe quella che porta al Parma, dove Ekhator potrebbe trovare spazio e continuità.

L'operazione potrebbe intrecciarsi con l'interesse juventino per Mateo Pellegrino, uno dei principali obiettivi del club piemontese per rinforzare il reparto offensivo. Un doppio affare che consentirebbe al giovane attaccante di maturare in Emilia e, allo stesso tempo, offrirebbe a Luciano Spalletti un centravanti più strutturato fisicamente all'interno della rosa bianconera.

Inter in stand-by, la Roma teme il sorpasso dell'Aston Villa

Nel frattempo il mercato dell'Inter continua a procedere con fatica. Delle difficoltà nerazzurre ha parlato su YouTube l'opinionista Fabio Bergomi: "La società nerazzurra si è incartata sul mercato. L'anno scorso hanno puntato su Luis Enrique, sbagliando evidentemente l'investimento.

Quest'anno Dumfries è andato e si era praticamente preso Palestra, salvo poi vederselo soffiare dal Chelsea. Poi è arrivata la questione Khalaili e quindi ora alla Pinetina sono un po' nel pallone. Sanno di non poter sbagliare dopo questa serie di eventi e per questo stanno temporeggiando. Anche per il centrale le cose non sono andate meglio: prima Mancini, che ora ha giurato fedeltà alla Roma, poi Solet e infine Chalobah".

Roma, occhio all'Aston Villa per Summerville

Intanto anche la Roma rischia di vedere complicarsi i propri piani. La trattativa con il West Ham per Summerville resta in salita per la distanza tra domanda e offerta, ma a rendere tutto ancora più difficile potrebbe essere l'inserimento dell'Aston Villa.

I Villans, forti dell'incasso superiore ai 120 milioni di euro ottenuto dalla cessione di Rogers al Chelsea, avrebbero infatti la forza economica per superare l'offerta giallorossa e soffiare l'esterno olandese a Gasperini, dopo che il club capitolino aveva già dovuto incassare il no di Greenwood, trasferitosi al Fenerbahce.