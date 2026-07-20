Stando alle ultime di calciomercato la Juventus avrebbe riallacciato i contatti con Leon Goretzka, uno degli svincolati più prestigiosi rimasti sul mercato, ma l'operazione resta legata a un importante ostacolo economico. L'Inter, invece, deve respingere un nuovo assalto per Alessandro Bastoni, mentre la Roma continua a esplorare il mercato dei giovani talenti e avrebbe messo gli occhi su una delle promesse più interessanti del Paris Saint-Germain.

Goretzka apre alla Serie A, ma le richieste sono elevate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juventus e Leon Goretzka sarebbero tornati a dialogare nelle ultime ore.

Il centrocampista tedesco, oggi tra gli svincolati di maggior prestigio, avrebbe manifestato la disponibilità a trasferirsi in Italia, ma soltanto a precise condizioni economiche. L'ex Bayern Monaco chiederebbe infatti un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione, oltre a un premio alla firma da 10 milioni. Richieste che, almeno per il momento, supererebbero i parametri fissati dalla dirigenza bianconera per il monte ingaggi. Nonostante ciò, alla Continassa continuano a riflettere sull'operazione, consapevoli che un calciatore classe 1995 come Goretzka garantirebbe un notevole salto di qualità al centrocampo grazie a fisicità, esperienza internazionale e capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco.

La trattativa resta quindi aperta, ma servirà un punto d'incontro sul piano economico per trasformare l'interesse in un vero affare.

Bastoni nel mirino dell'Al-Hilal, la Roma pensa a Mbaye

Anche l'Inter è chiamata a difendersi dalle avances provenienti dall'estero. Secondo le ultime indiscrezioni, questa volta le sirene per Alessandro Bastoni arriverebbero dall'Arabia Saudita. Simone Inzaghi, oggi alla guida dell'Al-Hilal, avrebbe infatti indicato il difensore nerazzurro come uno dei rinforzi ideali per la propria squadra, dopo averlo allenato e valorizzato durante l'esperienza milanese culminata con la conquista dello scudetto. L'Inter, però, considera Bastoni uno dei pilastri del progetto tecnico di Cristian Chivu e prenderebbe in considerazione una cessione soltanto davanti a un'offerta compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Sul fronte Roma, invece, si guarda ai giovani di prospettiva. Tra i nomi valutati per rinforzare il reparto offensivo sarebbe emerso quello di Ibrahim Mbaye, talento senegalese classe 2008 del Paris Saint-Germain. L'idea del direttore sportivo Tony D'Amico sarebbe quella di cogliere un'opportunità in prestito per rinforzare la corsia destra e permettere al ragazzo di accumulare esperienza in Serie A. Mbaye rappresenterebbe così un'alternativa ai più complicati obiettivi Endrick e Alejandro Garnacho, entrambi considerati operazioni di difficile realizzazione.