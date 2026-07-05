Christ Inao Oulai, Vanja Milinković-Savić e Neil El Aynaoui sono i tre nomi che stanno accendendo le ultime ore di mercato tra Serie A e scenari internazionali. La Juventus avrebbe infatti inserito il mediano del Trabzonspor nella lista dei profili seguiti per rinforzare il centrocampo, mentre il Napoli attende sviluppi sul futuro del proprio portiere e l’Hull City prepara un possibile affondo. A Roma, invece, il Manchester United avrebbe acceso i riflettori su uno dei protagonisti del mondiale del Marocco.

Juventus, occhi su Oulai: il “Kanté” del Trabzonspor piace ma il prezzo è alto

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe aggiunto Christ Inao Oulai alla lista dei nomi attenzionati per il centrocampo. Classe 2000, destro naturale e protagonista con la Costa d’Avorio al Mondiale disputato negli Stati Uniti, il mediano del Trabzonspor si è messo in mostra per intensità, recupero palla e duttilità tattica, guadagnandosi paragoni importanti.

Il giocatore era stato già associato ad altri club italiani tra cui la Fiorentina, che ha frettolosamente negato un suo interessamento. Questo perché la trattativa appare tutt’altro che semplice: dalla Turchia, infatti, il Trabzonspor avrebbe fatto trapelare una valutazione ben più alta rispetto ai circa 25 milioni ipotizzati dalla stampa italiana.

Una cifra che si avvicinerebbe più ai 40 milioni e che renderebbe l’operazione complicata e, al momento, più una suggestione che una reale trattativa. In casa bianconera, Oulai resterebbe comunque un nome monitorato per il futuro, soprattutto in caso di uscite a centrocampo.

Napoli, Hull City su Milinković-Savić. Roma, lo United punta El Aynaoui

Intanto il mercato del Napoli potrebbe registrare un movimento in uscita. L’Hull City sarebbe pronta a presentare una prima offerta ufficiale per Vanja Milinkovic-Savic, con il club partenopeo che avrebbe fissato la propria richiesta intorno ai 15 milioni di euro. Se la proposta inglese dovesse avvicinarsi a quella cifra, la chiusura dell’operazione potrebbe arrivare rapidamente, aprendo a un possibile addio del portiere serbo.

Scenario simile anche a Roma, dove il futuro di Neil El Aynaoui sarebbe tutt'altro che scontato. Il centrocampista, protagonista di un buon mondiale con il Marocco, avrebbe attirato l’attenzione di diversi club fra cui il Manchester United, che avrebbe avviato i primi contatti informali. Nonostante non sia considerato un intoccabile da Gasperini, il club giallorosso non avrebbe intenzione di privarsene facilmente: la valutazione fissata si avvicina ai 40 milioni di euro, soglia considerata necessaria per avviare una trattativa concreta.