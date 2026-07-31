Il mercato continua a evolversi tra nuove idee e trattative che potrebbero prendere forma nelle prossime settimane. La Juventus starebbe valutando un'operazione di prestigio per riportare in Serie A un centrocampista reduce da una stagione complicata in Premier League, mentre l'Inter non avrebbe abbandonato uno degli obiettivi principali individuati per rinforzare la mediana. Sul fronte Napoli, invece, potrebbe concretizzarsi una delle prime cessioni importanti dell'estate, con un club tedesco pronto a bussare alla porta degli azzurri.

Juventus, spunta l'idea Reijnders: possibile prestito dal Manchester City

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus starebbe studiando la possibilità di aprire una trattativa con il Manchester City per Tijjani Reijnders. L'ex centrocampista del Milan, arrivato in Inghilterra appena un anno fa, non avrebbe trovato la continuità sperata in Premier League e potrebbe così valutare un ritorno nel campionato italiano.

L'idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di proporre un prestito, formula che permetterebbe alla Juventus di contenere i costi dell'operazione e, allo stesso tempo, consentirebbe al giocatore di rilanciarsi in un contesto che conosce già molto bene. Luciano Spalletti avrebbe infatti individuato in Reijnders il profilo ideale per aumentare qualità e dinamismo in mezzo al campo, caratteristiche ritenute fondamentali per il nuovo progetto tecnico.

Un ritorno in Serie A consentirebbe inoltre all'olandese di ritrovare continuità e rivalutare il proprio cartellino dopo un'annata vissuta con poche soddisfazioni.

Inter, Curtis Jones resta un obiettivo. Il Bayer punta Gutierrez

Anche in casa Inter il mercato di centrocampo continua a occupare un ruolo centrale. Secondo quanto riferito dall'insider Damiano Coccia, Curtis Jones sarebbe ancora una priorità per Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro apprezzerebbe particolarmente le qualità del centrocampista del Liverpool e avrebbe chiesto alla dirigenza di continuare a lavorare sull'operazione. A favorire l'Inter potrebbe essere soprattutto la volontà dello stesso calciatore. L'inglese vedrebbe infatti nei nerazzurri la destinazione ideale per proseguire la propria carriera e questa presa di posizione potrebbe convincere il Liverpool ad aprire alla cessione nel corso delle prossime settimane.

Sul fronte Napoli, invece, potrebbe arrivare uno dei primi movimenti in uscita dell'estate. Miguel Gutierrez sarebbe finito nel mirino del Bayer Leverkusen, alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra. Il club partenopeo non considererebbe lo spagnolo incedibile, ma sarebbe disposto a trattare soltanto davanti a un'offerta vicina ai 30 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per lasciar partire il classe 2001.