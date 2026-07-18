Il mercato delle big italiane entra in una fase sempre più intensa tra trattative, rilanci e investimenti importanti. La Juventus continua il dialogo con Franck Kessié nel tentativo di trovare un'intesa economica per riportarlo in Serie A, mentre il Napoli accelera la ricerca di un difensore centrale dopo il grave infortunio di Alessandro Buongiorno. Attenzione anche alla Roma, pronta a rompere gli indugi con un'offerta senza precedenti per Crysencio Summerville, operazione che potrebbe rappresentare il trasferimento più costoso della storia del club giallorosso.

Juventus, nuovo rilancio in arrivo per convincere Kessié

La trattativa tra Juventus e Franck Kessié resta aperta, ma la fumata bianca è ancora lontana. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, dopo la prima proposta presentata dal club bianconero permane una certa distanza tra le parti sul piano economico. La dirigenza juventina, però, non avrebbe alcuna intenzione di abbandonare la pista e nei prossimi giorni sarebbero già previsti nuovi contatti con l'entourage del centrocampista. L'obiettivo sarà quello di avvicinarsi alle richieste dell'ivoriano, che per tornare in Italia chiederebbe un ingaggio compreso tra gli 8 e i 9 milioni di euro, bonus inclusi. La Juventus sarebbe quindi pronta a rilanciare con una nuova offerta nella speranza di trovare un punto d'incontro e regalare al proprio centrocampo un elemento di esperienza e qualità.

Napoli su Badiashile, la Roma fa sul serio per Summerville

Anche il Napoli è chiamato ad accelerare le proprie mosse. L'infortunio di Buongiorno ha reso ancora più urgente l'arrivo di un nuovo difensore centrale e tra i nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna ci sarebbe anche Benoît Badiashile. Il francese del Chelsea, classe 2001, non è mai riuscito a imporsi con continuità a Londra, complici diversi problemi fisici e prestazioni altalenanti. Proprio per questo il club inglese potrebbe lasciarlo partire davanti a un'offerta da circa 15 milioni di euro, cifra considerata sufficiente per aprire una trattativa.

Nel frattempo, la Roma sogna il grande colpo. Secondo la giornalista Eleonora Trotta, i giallorossi avrebbero presentato al West Ham una proposta da 45 milioni di euro più 5 di bonus per Crysencio Summerville.

Un investimento complessivo da 50 milioni che rappresenterebbe il più importante nella storia del club capitolino e che potrebbe consegnare a Gian Piero Gasperini il primo grande rinforzo della nuova stagione.