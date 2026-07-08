Stando alle ultime notizie di giornata, la Juventus starebbe rivedendo i propri piani per rinforzare la difesa, scegliendo una strada diversa rispetto a quella ipotizzata fino a poche settimane fa. Anche il Milan è al lavoro per regalare un nuovo esterno alla rosa, mentre la Roma deve fare i conti con la situazione legata ad Artem Dovbyk, il cui possibile trasferimento al Genoa sembrerebbe essersi raffreddato per diversi motivi.

La Juventus cambia rotta: l'idea è finanziare l'assalto a Solet

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe modificato la propria strategia per il reparto arretrato.

Se inizialmente il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali sembrava intenzionato a riscattare Tarik Muharemovic sfruttando il 50% della proprietà del cartellino detenuto dal Sassuolo, l'orientamento sarebbe ora diverso. Il club bianconero potrebbe infatti rinunciare all'operazione e limitarsi a incassare il 50% della futura rivendita del difensore serbo da parte degli emiliani, che potrebbero cederlo in Premier League per una cifra importante. L'obiettivo sarebbe quello di reinvestire l'incasso su Oumar Solet, centrale dell'Udinese che piace molto alla dirigenza juventina. Il francese viene valutato intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che sarebbe molto vicina a quella che la Juventus potrebbe ricavare proprio dalla cessione di Muharemovic.

Milan, spunta Belghali. Dovbyk-Genoa, operazione in salita

Parallelamente, anche il Milan continua a monitorare il mercato degli esterni. L'ultimo nome accostato ai rossoneri sarebbe quello di Rafik Belghali, uno dei pochi calciatori capaci di distinguersi nella difficile stagione dell'Hellas Verona, conclusasi con la retrocessione del club scaligero. Nonostante l'annata negativa della squadra, il valore del giovane fluidificante resterebbe intorno ai 15 milioni di euro, cifra che testimonia la fiducia riposta nelle sue qualità.

Da seguire, infine, anche la situazione di Artem Dovbyk. L'attaccante della Roma era stato accostato al Genoa con la formula del prestito, ma l'operazione avrebbe perso quota.

Il centravanti ucraino non sarebbe particolarmente convinto di lasciare la Capitale per approdare in rossoblù, ritenendo il trasferimento un passo indietro nella propria carriera. A complicare ulteriormente la trattativa ci sarebbe anche il suo ingaggio da 3,5 milioni di euro, considerato molto elevato per le possibilità economiche del Grifone.