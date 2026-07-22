Il mercato continua a regalare sviluppi significativi per le big della Serie A. La Juventus starebbe intensificando i contatti con Dusan Vlahovic nel tentativo di riportare l'attaccante serbo in bianconero da svincolato, con le parti che sembrano essersi sensibilmente avvicinate sul piano economico. Parallelamente il Milan lavora alle cessioni per sbloccare nuove operazioni in entrata, mentre la Roma avrebbe individuato un nuovo obiettivo per rinforzare la corsia offensiva sinistra dopo alcune trattative sfumate nelle ultime settimane.

Juventus-Vlahovic, il dialogo continua: la distanza economica si riduce

Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini, la trattativa tra la Juventus e Dusan Vlahovic starebbe vivendo una fase positiva. Il centravanti serbo, rimasto svincolato, sarebbe in costante contatto con la dirigenza bianconera e le distanze economiche tra le parti si sarebbero progressivamente ridotte.

La proposta della Juventus prevedrebbe un contratto biennale da 6 milioni di euro a stagione, accompagnato da un premio alla firma di 5 milioni. Nel pacchetto economico complessivo rientrerebbero anche gli oneri accessori e le commissioni destinate al padre, che cura gli interessi dell'attaccante. L'entourage di Vlahovic avrebbe però rilanciato chiedendo un accordo sempre di due anni, ma con uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione e un bonus alla firma di circa 8 milioni.

La distanza tra domanda e offerta non apparirebbe comunque proibitiva e proprio su questo margine di trattativa sarà chiamato a lavorare l'amministratore delegato Giovanni Carnevali.

Milan e Roma, tra uscite e nuovi obiettivi di mercato

In casa Milan, invece, la priorità sembra essere quella di alleggerire la rosa prima di affondare nuovi colpi. Tra i calciatori destinati a lasciare il club ci sarebbe Santiago Gimenez, reduce da una stagione complicata che ne ha inevitabilmente ridimensionato le quotazioni sul mercato. Secondo le indiscrezioni, il messicano piacerebbe alla Lazio di Gennaro Gattuso, che sarebbe favorevole a un'operazione in prestito. Una formula che, però, non convince il Milan, intenzionato a cedere il centravanti a titolo definitivo.

Trovare un acquirente disposto a investire subito sul giocatore non sarà comunque semplice, proprio alla luce del rendimento altalenante dell'ultima annata.

Anche la Roma continua a muoversi sul mercato dopo aver visto sfumare gli assalti a Greenwood e Summerville. Il nuovo nome per la fascia sinistra sarebbe Andreas Schjelderup, talento norvegese di proprietà del Benfica. Il club portoghese non escluderebbe una cessione, ma partirebbe da una valutazione di circa 30 milioni di euro. Una cifra importante che impone ai giallorossi attente riflessioni, pur considerando le qualità e gli ampi margini di crescita del giovane esterno, ritenuto uno dei prospetti più interessanti del calcio scandinavo.