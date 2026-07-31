Il mercato estivo continua a mettere le grandi della Serie A di fronte a scelte decisive, tra investimenti onerosi, giocatori intenzionati a cambiare il proprio destino e possibili cessioni eccellenti. La Juventus starebbe riflettendo sul futuro della porta, valutando con attenzione costi e benefici dei profili seguiti, mentre a Napoli potrebbe nascere un piccolo caso legato alla volontà di Noa Lang. Sul fronte Milan, invece, Fikayo Tomori sarebbe finito nel mirino di una big della Premier League, con i rossoneri pronti ad ascoltare offerte considerate adeguate.

Juventus, dubbi su Suzuki: Martinez resta il preferito di Spalletti

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus non sarebbe del tutto convinta di investire i 30 milioni di euro richiesti dal Parma per Zion Suzuki. Il portiere giapponese continua a essere uno dei nomi monitorati dalla dirigenza bianconera, ma la valutazione del club emiliano verrebbe ritenuta piuttosto elevata rispetto alle strategie economiche della società.

Alla Continassa, inoltre, Luciano Spalletti continuerebbe a indicare Emiliano Martinez come il profilo ideale per raccogliere l'eredità tra i pali. L'esperienza internazionale, il carisma e le qualità dell'estremo difensore argentino rappresenterebbero caratteristiche molto apprezzate dall'allenatore bianconero.

L'operazione, tuttavia, si presenta complessa: oltre al costo del cartellino, anche l'ingaggio dell'ex Aston Villa renderebbe la trattativa particolarmente onerosa. Per questo motivo la Juventus prosegue le proprie valutazioni, cercando il giusto equilibrio tra ambizioni tecniche e sostenibilità economica.

Lang vuole restare al Napoli, Tomori apre alla Premier

A Napoli, invece, potrebbe aprirsi una situazione inattesa attorno a Noa Lang. L'esterno offensivo olandese, rientrato dal prestito semestrale al Galatasaray e considerato uno dei possibili uomini mercato della società partenopea, avrebbe deciso di respingere ogni proposta senza nemmeno approfondirne i dettagli. Secondo quanto trapela, il giocatore sarebbe determinato a rimanere in azzurro per convincere Massimiliano Allegri e ritagliarsi un ruolo importante nella nuova stagione.

Una presa di posizione che potrebbe modificare i piani del direttore sportivo Giovanni Manna, chiamato a rivedere le strategie sulle uscite.

Diverso appare invece il futuro di Fikayo Tomori. Il difensore del Milan avrebbe avviato i primi contatti con il Liverpool, alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. I rossoneri non considererebbero l'inglese incedibile e sarebbero pronti a valutarne la cessione davanti a un'offerta da almeno 20 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per aprire una trattativa con il club inglese.