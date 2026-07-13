Le strategie di mercato delle big italiane entrano sempre più nel vivo. A far discutere sono soprattutto le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali, che ha fatto il punto sulla trattativa per Randal Kolo Muani. Nel frattempo l'Inter continua a monitorare il mercato dei difensori centrali e il Napoli, con Massimiliano Allegri in panchina, avrebbe già individuato i giocatori dai quali ripartire.

Carnevali al PSG: "O troviamo un accordo o andremo su altri giocatori"

La Juventus non sembra più disposta ad aspettare all'infinito.

Intervenuto ai microfoni de La Politica nel Pallone, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha lanciato un messaggio diretto al Paris Saint-Germain sulla trattativa per Randal Kolo Muani. "Kolo Muani? Le richieste del PSG, superiori a 45 milioni di euro, sono troppo elevate: o troviamo un accordo o vireremo su altri giocatori".

Parole che fotografano perfettamente la situazione. Anche quest'estate il club francese starebbe mantenendo una posizione molto rigida sulla valutazione dell'attaccante, proprio come accaduto un anno fa. La Juventus, però, non avrebbe intenzione di partecipare a una trattativa senza margini di dialogo e sarebbe pronta a cambiare obiettivo qualora il PSG non decidesse di abbassare le proprie pretese economiche nelle prossime settimane.

Non a caso il nome di Mateo Pellegino del Parma piacerebbe e non poco ai dirigenti alla Continassa.

Inter, spunta Stones. Allegri riparte da Politano

Anche l'Inter continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando con grande attenzione la possibilità di portare a Milano John Stones.

Il difensore inglese, protagonista con la sua nazionale al Mondiale, si è recentemente svincolato dal Manchester City e rappresenterebbe un'occasione di assoluto livello a parametro zero. L'ostacolo principale sarebbe però rappresentato dall'ingaggio: da quanto filtra, Stones chiederebbe infatti uno stipendio compreso tra i 6 e gli 8 milioni di euro a stagione, cifre sulle quali l'Inter dovrà trovare un punto d'incontro.

Intanto anche il Napoli guarda avanti. Massimiliano Allegri avrebbe già tracciato le linee guida del nuovo progetto tecnico e tra gli intoccabili individuati dal tecnico livornese ci sarebbe Matteo Politano. L'esterno offensivo rappresenterebbe uno dei punti fermi della squadra, mentre il futuro di Noa Lang e David Neres sembrerebbe essere decisamente più incerto, con entrambi i giocatori che potrebbero lasciare il club nel corso di questa sessione di mercato.