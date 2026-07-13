Il mercato continua a entrare nel vivo e le grandi del calcio italiano sono al lavoro per rinforzare le rispettive rose. La Juventus si prepara ad accelerare per Jhon Lucumi dopo la scadenza della clausola rescissoria, mentre l'Inter avrebbe individuato in Vanderson uno dei profili da seguire per la corsia destra dopo aver dovuto rinunciare a Khalaili. Sul fronte Fiorentina, Fabio Paratici continua a muoversi con grande decisione e avrebbe messo nel mirino Gustav Isaksen della Lazio. In casa Milan, invece, resta da definire il futuro di Samuel Chukwueze, che sarà osservato con attenzione da Ruben Amorim nel corso della preparazione estiva.

La Juventus aspetta Lucumi, l'Inter pensa a Vanderson

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate su X dal giornalista Mirko Di Natale, dal 15 luglio in poi il Bologna abbasserà le proprie pretese economiche per Jhon Lucumi. Scaduta la clausola rescissoria da 28 milioni di euro, il club rossoblù sarebbe infatti disposto a trattare il difensore colombiano sulla base di una richiesta da 25 milioni di euro bonus compresi. Una situazione che potrebbe favorire la Juventus, da tempo interessata al centrale e pronta, sempre secondo il giornalista, ad avviare le negoziazioni con il Bologna nei prossimi giorni, specie se incassasse un tesoretto per Muharemovic.

Nel frattempo, anche l'Inter continua a monitorare il mercato.

Come riferito dall'insider Damiano Coccia, dopo aver dovuto rinunciare alla pista Khalaili, la dirigenza nerazzurra starebbe compilando una nuova lista di terzini destri da seguire e tra i profili presi in considerazione figurerebbe anche Vanderson. Il brasiliano classe 2001 del Monaco, capace di occupare tutta la corsia destra, sarebbe valutato dal club francese intorno ai 18 milioni di euro.

Paratici sonda per Isaksen, Chukwueze resta sotto esame

Anche la Fiorentina continua a essere tra le società più attive sul mercato. Dopo gli arrivi di Viery, Dragusin, Atta e Jimenez, Fabio Paratici avrebbe effettuato un sondaggio anche per Gustav Isaksen. L'esterno offensivo danese della Lazio, nato nel 2001 e legato ai biancocelesti da un contratto fino al 2028, avrebbe una valutazione vicina ai 15 milioni di euro e rappresenterebbe un'opzione concreta per rinforzare le corsie offensive viola.

In casa Milan, invece, il futuro di Samuel Chukwueze resta ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato dal cronista Luca Marinetti, Ruben Amorim sarebbe alla ricerca di un'ala destra mancina e il nigeriano possiede proprio le caratteristiche richieste dal tecnico portoghese. Per questo motivo l'ex Villarreal sarà valutato nel corso dell'intera sessione estiva prima che venga presa una decisione definitiva sulla sua permanenza in rossonero.