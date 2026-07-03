Il mercato dei difensori risulta essere uno dei più caldi e alla Juventus il nome in cima alla lista dei desideri resterebbe quello di Jhon Lucumí, un'operazione potenzialmente legata a un'uscita, quella di Lloyd Kelly. Anche il Milan guarda con attenzione al mercato dei difensori, dove sarebbe emerso il profilo di David Raum, mentre Roma e Lazio potrebbero presto sfidarsi per assicurarsi il giovane Saël Kumbedi.

Lucumí resta la priorità della Juventus: Kelly può finanziare l'operazione

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Jhon Lucumí continuerebbe a essere il principale obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto arretrato.

Il centrale del Bologna, insieme a Tarik Muharemovic, rappresenterebbe il profilo ideale per completare la difesa bianconera, ma la trattativa resta tutt'altro che semplice dal punto di vista economico.

Il club emiliano continua infatti a fare riferimento alla clausola rescissoria del colombiano, pari a circa 28 milioni di euro. Una cifra che la Juventus difficilmente investirebbe senza prima completare almeno un'importante operazione in uscita. In quest'ottica si inseriscono le indiscrezioni che vedrebbero il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali al lavoro per trovare una sistemazione a Lloyd Kelly. Arrivato appena un anno fa dal Newcastle, il difensore inglese sarebbe già orientato verso un ritorno in Premier League.

La sua eventuale cessione consentirebbe ai bianconeri di reperire la liquidità necessaria per affondare il colpo su Lucumí.

Milan su Raum, Roma e Lazio seguono Kumbedi

Anche il Milan continua a monitorare il mercato degli esterni difensivi. Nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di David Raum, laterale sinistro del Lipsia ritenuto un profilo ideale per qualità offensive e capacità di spinta. Il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe rendere l'operazione più abbordabile rispetto ad altri obiettivi, anche se il club tedesco continua a valutare il classe 1998 intorno ai 25 milioni di euro. Le sue doti nel cross e la propensione ad accompagnare l'azione lo renderebbero particolarmente adatto al sistema di gioco di Ruben Amorim.

Sul fronte dei giovani talenti, invece, secondo quanto riferito dal giornalista Sebastien Denis su X, Saël Kumbedi sarebbe destinato a lasciare il Wolfsburg dopo la retrocessione del club tedesco. Nonostante una stagione complicata a livello collettivo, l'ex Lione ha chiuso l'annata con 5 assist in 24 presenze, confermando il proprio valore. La sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 12 milioni di euro e sul terzino francese potrebbe presto accendersi un derby di mercato tra Roma e Lazio. Attenzione, però, anche alla concorrenza di Porto e Feyenoord, entrambe interessate al promettente classe 2005.