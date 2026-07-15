Le prossime mosse di mercato potrebbero cambiare gli equilibri di diverse big della Serie A. La Juventus sarebbe pronta a trasformare il lungo corteggiamento per Jhon Lucumi in una vera trattativa con il Bologna, forte di nuove risorse economiche in arrivo. In casa Milan, invece, prende quota l'ipotesi di una cessione eccellente che potrebbe riequilibrare i conti dopo un'estate di investimenti, mentre dalla Premier League arrivano segnali importanti sul futuro di Manu Koné, nome che continua a essere accostato al Manchester United.

Lucumi, la Juventus prepara l'offerta: decisivo il tesoretto Muharemovic

Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, la Juventus sarebbe ormai pronta a presentare una prima offerta ufficiale al Bologna per Jhon Lucumi. Il centrale colombiano continua a essere uno dei profili preferiti sia dalla dirigenza sia da Luciano Spalletti, che lo considera il rinforzo ideale per completare il reparto arretrato. L'operazione potrebbe essere favorita dall'imminente trasferimento di Tarik Muharemovic dal Sassuolo alla Premier League. I bianconeri, infatti, conservano il 50% sulla futura rivendita del difensore e incasseranno circa 20 milioni di euro, una cifra destinata a essere reinvestita proprio sul mercato.

La proposta che la Juventus starebbe preparando per il Bologna si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro più bonus, per un valore complessivo di circa 22 milioni, base sulla quale i due club potrebbero iniziare a trattare.

Leao può salutare il Milan, Ferdinand annuncia l'accordo per Koné

Dopo un inizio di mercato caratterizzato dagli importanti investimenti per Gonçalo Ramos e Mario Gila, con oltre 100 milioni di euro già spesi, il Milan starebbe valutando una cessione di primo piano per riequilibrare il bilancio. Il principale candidato sarebbe Rafael Leao, che in più occasioni ha manifestato la volontà di intraprendere una nuova esperienza. Una sua partenza, a fronte dei 60 milioni di euro richiesti dalla proprietà rossonera, garantirebbe una plusvalenza estremamente significativa.

Sul portoghese restano vigili soprattutto il Tottenham, che lo segue da tempo, e alcuni club turchi pronti a inserirsi qualora si aprissero spiragli concreti.

Nel frattempo, dalla Premier League arriva una notizia destinata a far discutere anche la Roma. Attraverso il proprio canale YouTube, l'ex difensore Rio Ferdinand ha infatti dichiarato: "Me lo ha confermato anche Fabrizio Romano, il Manchester ha raggiunto un accordo per Koné e lo pagherà 45 milioni di sterline. Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Carrick". Un'indiscrezione che, se confermata, potrebbe rappresentare un punto di svolta anche per il futuro del centrocampista francese e per le strategie del club giallorosso.